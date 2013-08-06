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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 06:34 BJT

全球外汇市场8月7日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行为期两天的货币政策会议(第一天)

0130 - 澳洲6月房屋融资

0545 - 瑞士第三季消费者信心指数

0645 - 法国6月贸易数据

0715 - 瑞士7月消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国央行通胀季度报告

1000 - 德国6月工业生产

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1740 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就全国和本地经济前景发表讲话

1900 - 美国6月消费者信贷

2350 - 日本6月经常帐

2350 - 日本7月银行放款

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张涛)
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