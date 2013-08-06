全球外汇市场8月7日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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-- - 日本央行为期两天的货币政策会议(第一天)
0130 - 澳洲6月房屋融资
0545 - 瑞士第三季消费者信心指数
0645 - 法国6月贸易数据
0715 - 瑞士7月消费者物价指数(CPI)
0930 - 英国央行通胀季度报告
1000 - 德国6月工业生产
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1740 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就全国和本地经济前景发表讲话
1900 - 美国6月消费者信贷
2350 - 日本6月经常帐
2350 - 日本7月银行放款
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。