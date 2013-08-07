更正-****日韩经济指标预测--8月7日-8月14日****

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
(更正以明确日本央行公布利率决议的时间是“8月8日(周四)”，非“8月7日(周三)”) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,387 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.3% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,332 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超618 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -6.9% +58.1% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余3,930 盈余5,407 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% -- 韩国央行利率决议 8月 -- 2.50% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 53.0 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 44.3 8月12日当周 8月11日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -4.3% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% +1.0% (环比年率) +3.6% +4.1% 8月11-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- -3.3% 日本产能利用指数(较前月) -- +2.3% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +10.5% (较上年同期) -- +16.5% 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 7月 -- 3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- (完)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA