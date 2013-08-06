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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 06:39 BJT

重发-《日本重要政经日程》--8月7日

(重发)

-- - 日央行召开为期两天的会议

0120 - 三个月期贴现债券标售

0300 - 石油连盟公布每周原油和油品库存

0530 - 丸红株式会社 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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