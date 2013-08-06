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市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 07:54 BJT

****欧洲经济指标预测--8月7日-8月14日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    8月5日当周

 8月7日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0545     瑞士消费者信心指数                                第三季           0           负5
                                                                                
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                 6月          --        逆差60
                进口(亿欧元)                                                --           421
                出口(亿欧元)                                                --           361
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                      7月       -0.4%         +0.1%
                           (较上年同期)                                  -0.1%         -0.1%
 1000     德国工业生产(较前月)                                 6月       +0.3%         -1.0%
                                                                                
     
 8月8日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0545     瑞士未经季节调整失业率                               7月        2.9%          2.9%
                                                                                
               经季节调整失业率                                           3.2%          3.2%
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                           6月         +1%         -2.4%
             经季节调整进口(较前月)                                      +0.5%         +1.7%
          经季节调整贸易收支(亿欧元)                                   顺差149       顺差141
    
 8月9日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国预算收支(亿欧元)                                 6月          --       赤字726
                                                                                
 0645     法国工业生产(较前月)                                 6月       +0.1%         -0.4%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                         6月          --       顺差8.9
                 全球贸易收支(亿欧元)                                       --     顺差38.95
 0830     英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                     6月      逆差38      逆差40.9
          英国对全球贸易收支(亿英镑)                                    逆差85      逆差84.9
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                    7月        持平          持平
                                                                                
                            (较上年同期)                                 +1.1%         +1.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             -1.8%         -1.8%
                              (较上年同期)                               +1.2%         +1.2%
 
    8月12日当周
    
 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0645     法国经常账收支(亿欧元)                               6月           --       赤字41
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                             6月           --        +1.8%
 2301     英国RICS房价差值                                     8月           --         正21
    
 8月13日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月终值           --        +0.5%
          德国CPI(较上年同期)                                                --        +1.9%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             7月终值           --        +0.4%
          德国HICP(较上年同期)                                               --        +1.9%
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                      7月           --        -0.2%
                           (较上年同期)                                      --        +2.9%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                        7月           --        -0.1%
                          (较上年同期)                                       --        +3.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)          7月           --        -0.1%
                                      (较上年同期)                           --        +3.3%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)              7月           --        +0.2%
                                 (较上年同期)                                --       +4.20%
          英国PPI产出物价(较前月)                              7月           --        +0.1%
                     (较上年同期)                                            --        +2.0%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                          7月           --         持平
                     (较上年同期)                                            --        +1.0%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                               6月        +0.2%        -0.3%
                    (较上年同期)                                             --        -1.3%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                  8月           --         36.3
          德国ZEW现况指数                                                    --         10.6
    
 8月13-16日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     德国趸售(批发)物价指数(较前月)                       7月           --        -0.4%
                            (较上年同期)                                     --        +0.7%
 
 8月14日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0530     法国国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季初值           --       -0.20%
 0600     德国GDP(较前季)(经季节调整)                   第二季初值           --        +0.1%
                 (较上年同期)(未经季节调整)                                  --        -1.4%
 0645     法国HICP(较前月)                                 7月终值           --        +0.2%
                (较上年同期)                                                 --        +1.0%
 0645     法国非农业就业数据                                第二季           --       -0.10%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                          7月           --        +0.1%
                     (较上年同期)                                            --        +0.2%
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-            8月           --        0-9-0
          降息)                                                                  
 0830     英国请领失业金人数(万人)                             7月           --         2.12
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率              6月           --         7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期  截至6月的三个           --        +1.7%
          )                                                     月               
                         (不包括奖金)(较上年同期)                            --        +1.0%
 0900     欧元区GDP(较前季)                             第二季初值           --        -0.2%
               (较上年同期)                                                  --        -1.1%
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                8月           --        正4.8
    (完)
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