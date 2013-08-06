拉美汇市：巴西雷亚尔反弹脱离四年低点，墨西哥披索大致持平

路透里约热内卢8月6日 - 巴西雷亚尔周二小幅上涨，昨日曾收于逾四年来最低水平。墨西哥披索几无变动，投资者谨慎等待一项可能影响该国能源业吸引外资的改革法案。

尽管对美联储缩减刺激措施的不安情绪继续在全球市场发酵，但多数拉美货币周二是对国内因素做出反应。对美联储政策的担忧可能导致汇价在未来几天进一步走跌。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.2%，持有美元多仓的投资者进行获利了结，周一雷亚尔收于2009年3月底以来最低水准。

但分析师称，雷亚尔仍有可能走软，因投资者预期美联储将缩减购债计划。这项计划近几年支撑了对新兴市场货币的买兴。

墨西哥披索兑美元 几无变动，报12.6310。投资者谨慎等待一项将结束国有企业垄断石油和电力生产局面的改革法案。

投资者揣测，这项法案将会推动很多美元资金流入墨西哥。“如果生产分享协议实现合法化，油气勘探投资将出现爆炸式增长，”Bulltick的分析师在研究报告中写道。(完)