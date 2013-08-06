更新版-美国经济：美联储可能在9月缩减购债，但并非定局--洛克哈特

洛克哈特在接受Market News International采访时表示，就业市场能否持续改善是个关键。

“如果经济增长在下半年提速，如果就业保持增长趋势--不是上个月的增长16.2万个，而是更高的数字，比如18万至20万个--在同时还有其他基本面因素改善的情况下，我们也许就可以在中期内取消非常规政策计划，也就是资产购买计划，”他说。

他还指出，换个角度而言，“如果情况从现在起开始恶化，我指的是我个人的那种更为现实的担忧，即经济数据好坏不一，反映的状况模糊不清，既不能说明经济力道增强，也不能说明经济恶化，而是一种不好不坏的状态，那就不一定非得撤销或尽快撤销资产购买计划了。”(完)