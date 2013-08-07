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市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 08:03 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月7日-8月14日****

路透8月7日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    * 8月5日当周

    
 8月7日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        8月2日当周          --       494.4
           美国再融资指数                                                  --     2,247.6
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                             6月       -3.2%       +4.5%
 1400      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      7月          --        56.6
           加拿大Ivey经季节调整PMI                                       57.0        55.3
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                             6月   增加150.0   增加196.0
    
 8月8日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国ICSC连锁店销售                                 7月          --       +3.9%
 1230      加拿大新屋价格                                     6月       +0.1%       +0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                8月3日当周        33.6        32.6
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.125
           美国续请失业金人数(万人)                   7月27日当周       295.0       295.1
    
 8月9日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           7月       19.35       19.96
 1230      加拿大就业岗位(万个)                               7月       增加1    减少0.04
           加拿大失业率                                                  7.1%        7.1%
           加拿大全职就业人数(万人)                                        --    减少3.24
           加拿大兼职就业人数(万人)                                        --    增加3.22
           加拿大就业参与率                                             66.7%      66.70%
 1400      美国趸售(批发)库存                                 6月       +0.4%       -0.5%
           美国趸售销售                                                 +0.7%       +1.6%
 1430      美国ECRI一周领先指标                        8月2日当周          --       131.8
 
    8月12日当周
    
 8月12日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1800      美国联邦预算(亿美元)                               7月     赤字900   盈余1,165
  
 8月13日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                           7月          --        93.5
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月10日当周          --       +0.3%
 1230      美国进口物价(较前月)                               7月       +0.3%       -0.2%
              出口物价(较前月)                                           持平       -0.1%
 1230      美国零售销售(较前月)                               7月       +0.4%       +0.4%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                               +0.3%        持平
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月10日当周          --       +3.7%
 1400      美国企业库存                                       6月       +0.3%       +0.1%
 
    
 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        8月9日当周          --          --
           美国再融资指数                                                  --          --
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    7月       +0.4%       +0.8%
              生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           +2.4%       +2.5%
              核心PPI(较前月)                                           +0.2%       +0.2%
              核心PPI(较上年同期)                                       +1.4%       +1.7%
   (完)

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