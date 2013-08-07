美国与加拿大经济指标预测--8月7日-8月14日****

路透8月7日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 8月5日当周 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月2日当周 -- 494.4 美国再融资指数 -- 2,247.6 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -3.2% +4.5% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 56.6 加拿大Ivey经季节调整PMI 57.0 55.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加150.0 增加196.0 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 7月 -- +3.9% 1230 加拿大新屋价格 6月 +0.1% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月3日当周 33.6 32.6 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.125 美国续请失业金人数(万人) 7月27日当周 295.0 295.1 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.35 19.96 1230 加拿大就业岗位(万个) 7月 增加1 减少0.04 加拿大失业率 7.1% 7.1% 加拿大全职就业人数(万人) -- 减少3.24 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加3.22 加拿大就业参与率 66.7% 66.70% 1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.4% -0.5% 美国趸售销售 +0.7% +1.6% 1430 美国ECRI一周领先指标 8月2日当周 -- 131.8 8月12日当周 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字900 盈余1,165 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 7月 -- 93.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月10日当周 -- +0.3% 1230 美国进口物价(较前月) 7月 +0.3% -0.2% 出口物价(较前月) 持平 -0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月10日当周 -- +3.7% 1400 美国企业库存 6月 +0.3% +0.1% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月9日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.4% +2.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% 核心PPI(较上年同期) +1.4% +1.7% (完)