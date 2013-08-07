中国能源：对欧出口光伏产品配额分配将主要取决于企业供货规模--报载

路透上海8月7日 - 中国证券报周三报导，国内相关部门目前已初步完成《对欧盟出口光伏电池产品价格承诺实施办法》，其中的核心内容便是将主要按照对欧出口的“实力”大小来分配配额指标，而所谓“实力”主要体现为供货规模。

《办法》提出，未来，将年度出口数量的60%份额按照企业对欧盟出口光伏电池组件占中国对欧出口光伏电池组件的份额进行分配；将年度出口数量的30%分配给参加行业抗辩的企业；将年度出口数量的10%份额优先用于扶持出口规模较小企业以及支持自有品牌、科技含量高、财务状况良好的光伏电池出口。

一位券商分析师据此指出，上述60%和30%份额的分配对象显然都指向一种类型，即过去占据对欧供货量绝对主力地位的龙头企业。

“这意味着九成份额中，至少六成配额将集中在诸如英利 、尚德 、天合光能 和晶科这样已在海外市场耕耘多年的一线大厂上。”该分析师认为，另三成份额的分配对象是此前抗辩过的企业，这些企业也多以一线大厂为主。

据权威光伏研究机构Solarbuzz的统计，截至今年一季度，全球前20名光伏组件厂商的市场占有率已高达70%，且大部分为中国本土光伏制造企业。而他们占领的主要市场便是欧洲。

有业内专家曾表示，无论“蛋糕”怎么分配，实行配额制本身就注定了光伏对欧出口未来将演变成一场“弱肉强食”的游戏。留给广大中小企业的选择，要么挥别欧洲，加快去抢占目前仍有空间的亚太和中东等新兴市场；要么选择为一线厂商长期做代工，“人家吃肉，你喝汤”。

第一财经日报同日报导称，今年8-12月中国获得的对欧出口配额共为1.8吉瓦（GW）,明年为7GW。上述配额分配方案目前尚未通过，一些企业存在不少想法与争议。但估计本周光伏配额的分配细节将对外公布。