《中国报摘》--中国证券报8月7日

* 头版头条:

--消息人士透露，五家证券公司近期向有关部门递交关于发展互联网金融的相关方案，券商提出开设理财产品帐户，投资者可通过该帐户直接将购买产品的资金支付给券商，从而绕开第三方存管制度。

* 其他:

--工信部推动电机产业转型升级，并希望培育一批合同能源管理公司，探索更符合市场需求的运作模式。

--国家信息中心报告指出，下半年中国外贸面临的外部环境不容乐观，人民币汇率升值滞后影响显现，进出口增速将进一步下滑，预计全年出口和进口分别增长9%和7.3%左右，贸易顺差2,800亿美元。

--据农业部监测数据，国内猪肉价格已连续10周出现全国性普涨。业内人士表示，此轮猪肉价格上涨与今夏持续高温天气有较大关系，属于阶段性上涨，预计第四季呈稳中有升趋势。

--记者获悉，相关部门已初步完成对欧盟出口光伏电池产品价格承诺实施办法，其中核心内容便是主要按照对欧出口的“实力”大小来分配配额指标，而所谓“实力”主要体现为供货规模。

--保利地产 称，其全资孙公司近日在海外发行5亿美元的五年期固息债券，综合年利率为4.713%。(完)