《中国报摘》--中国证券报8月7日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--消息人士透露，五家证券公司近期向有关部门递交关于发展互联网金融的相关方案，券商提出开设理财产品帐户，投资者可通过该帐户直接将购买产品的资金支付给券商，从而绕开第三方存管制度。
* 其他:
--工信部推动电机产业转型升级，并希望培育一批合同能源管理公司，探索更符合市场需求的运作模式。
--国家信息中心报告指出，下半年中国外贸面临的外部环境不容乐观，人民币汇率升值滞后影响显现，进出口增速将进一步下滑，预计全年出口和进口分别增长9%和7.3%左右，贸易顺差2,800亿美元。
--据农业部监测数据，国内猪肉价格已连续10周出现全国性普涨。业内人士表示，此轮猪肉价格上涨与今夏持续高温天气有较大关系，属于阶段性上涨，预计第四季呈稳中有升趋势。
--记者获悉，相关部门已初步完成对欧盟出口光伏电池产品价格承诺实施办法，其中核心内容便是主要按照对欧出口的“实力”大小来分配配额指标，而所谓“实力”主要体现为供货规模。
--保利地产 称，其全资孙公司近日在海外发行5亿美元的五年期固息债券，综合年利率为4.713%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。