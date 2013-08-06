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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 07:59 BJT

日本数据：7月底外汇储备增至1.254万亿美元--财务省

路透东京8月7日 - 日本财务省周三公布，截至7月底的外汇储备增至1.25万亿(兆)美元。

财务省稍早表示，6月27日-7月29日期间未对市场进行干预。

完整表格参见财务省网站：(here)(完) (编译 侯向明； 审校 戴素萍)
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