中国证券：券商递交发展互联网金融方案，欲绕过第三方存管设理财账户--报载

路透北京8月7日 - 中国证券报周三报导引述消息人士称，五家证券公司近期向有关部门递交关于发展互联网金融的相关方案；券商提出开设理财产品账户，投资者可通过该账户直接将购买产品的资金支付给券商，绕过第三方存管制度。

目前，针对这些方案的专业评审已结束，但中国证券报尚未获得评审最终结果。

“虽然是关于开展互联网金融的方案，但由于非现场开户等内容都与账户息息相关，方案的很多内容都是关于设计账户管理的。”报导引述券商人士表示。

上述人士并称，券商递交的方案不尽相同，但都在不同程度上试图突破第三方存管制度。

在券商综合治理前，投资者交易结算资金均由券商统一存管。由于客户资金被大量挪用的恶性事件出现，导致证监会全面开展券商综合治理，最终加快第三方存管制度的推出和落实。

2005年10月修订通过的《证券法》规定，证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。这条被行业视为“铁律”的规定排除了券商挪用客户保证金的可能性，也是近年来证券行业平稳发展的重要保障之一。

报导援引业内人士指出，目前，股票账户等高风险账户肯定还会延续以往的第三方存管制度，但一些低风险理财产品是否还需遵守这一规定，行业希望有所突破。之所以尝试突破第三方存管制度，最主要的原因在于对“客户交易结算资金”的界定存在“空间”。

按照有关规定，客户交易结算资金包括客户为保证足额交收而存入的资金，出售有价证券所得到的所有款项(减去经纪佣金和其他正当费用)，持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息，上述资金获得的利息，以及证监会认定的其他资金。