更正-《独家新闻》中国首次批准进口阿根廷转基因玉米

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
(更正：英文原文有误，现删除第一段中美国转基因玉米相关表述，并删除原文第四段)
路透布宜诺斯艾利斯8月6日 - 阿根廷农业部周二表示，中国已批准进口首批阿根廷转基因玉米。
阿根廷农业部部长Norberto Yauhar称，中国卫生部门批准进口6万吨阿根廷转基因玉米。这批玉米已经发货，将用于喂养猪和鸡的饲料。
在路透报导这批玉米船货的情况后，芝加哥期货交易所(CBOT)指标玉米期货短暂下跌。阿根廷与美国是玉米出口市场的竞争对手，美国是全球最大的玉米出口国。由于美国天气有利于作物生长，已然承压的CBOT玉米期货周二收盘涨跌互现。
“多年来，我们一直在努力设法进入中国市场。今天我们以一批高品质的玉米船货实现了这点，”Yauhar在声明中称，并提到贸易公司Bunge是这批船货的出口商。
“中国监管当局最终对我们放行，向我们敞开了一个潜力巨大的玉米市场，”农业部补充称。
阿根廷是全球第三大玉米和大豆出口国，也是豆油和豆粕等副产品的主要供应国。中国目前已经成为阿根廷大豆的主要买家。
**需要动物饲料**
在中国，随着越来越多的中产阶级有能力消费高蛋白饮食，玉米饲养的猪肉和禽肉需求大幅增长。
在Yauhar发表声明前数小时，三位驻布宜诺斯艾利斯的粮食贸易行业消息人士称，这批阿根廷玉米由中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)进口，大约一个月前从阿根廷发运。
自5月以来，市场就了解到阿根廷玉米将售往中国。但是有个问题一直悬而未决，那就是中国国家质量监督检验检疫总局(质检总局，AQSIQ)是否会批准这些玉米入境。
“这批玉米现在已经得到质检总局的批准，货船已经在中国卸货。这批玉米已经正式完成进口，正在流向端客户，”一位要求不具名的布宜诺斯艾利斯大型贸易公司人士称。
芝加哥玉米期货价格已经从去年夏天的记录高点大幅下跌，很多分析师和交易商预计价格将进一步回落，因为美国本种植季的玉米有望获得丰收。
相比去年，在可预见的未来，预计全球玉米供应充足，对价格形成阻力。阿根廷2012/13年度的玉米几乎全部完成收割。
玉米期货交易商在试图预测具体价格时，将中国视为一个变数。
阿根廷玉米大多都是转基因玉米。去年，根据中国和阿根廷在2012年2月签署的转基因协议，中国试验性地批准进口少量阿根廷玉米。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA