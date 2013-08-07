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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月7日

路透香港8月7日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7563港元      )
 
 美股道琼工业指数      周二收低93.39点或0.6%，报15,518.74点。此前两名美国联邦储备理事会(美联储/
 FED)官员的讲话使投资人不肯定可能的美联储缩减购债行动的时间。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.480   -2.10      24646            13.843      -1.26
 中国铝业                       7.910   -0.88      23290             2.454      -0.64
 中国移动                      53.230   -0.32     150544            82.574      -0.33
 中国人寿                      35.460   -0.95      75979            18.336      -1.31
 中石油                       115.200   -1.38      32613             8.935      -1.16
 中石化                        73.580   -1.50      29881             5.707      -0.75
 汇丰控股                      55.050   -0.58     286075            85.397       0.35
 中电信                        50.790   -0.26      24859             3.939      -1.02
 中国联通                      14.570    0.14     168477            11.301      -1.04
 兖州煤业                       6.860   -0.58      51754             5.321      -1.47
 华能国际                      42.600    1.79      17631             8.260      -0.72
 南方航空                      18.310   -1.13       8825             2.840      -0.34
 东方航空                      15.380   -0.26       8639             1.193     -50.09
 中芯国际                       4.110    1.99     158783             0.638       2.83（完）

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