《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月7日

路透香港8月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低93.39点或0.6%，报15,518.74点。此前两名美国联邦储备理事会(美联储/ FED)官员的讲话使投资人不肯定可能的美联储缩减购债行动的时间。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.480 -2.10 24646 13.843 -1.26 中国铝业 7.910 -0.88 23290 2.454 -0.64 中国移动 53.230 -0.32 150544 82.574 -0.33 中国人寿 35.460 -0.95 75979 18.336 -1.31 中石油 115.200 -1.38 32613 8.935 -1.16 中石化 73.580 -1.50 29881 5.707 -0.75 汇丰控股 55.050 -0.58 286075 85.397 0.35 中电信 50.790 -0.26 24859 3.939 -1.02 中国联通 14.570 0.14 168477 11.301 -1.04 兖州煤业 6.860 -0.58 51754 5.321 -1.47 华能国际 42.600 1.79 17631 8.260 -0.72 南方航空 18.310 -1.13 8825 2.840 -0.34 东方航空 15.380 -0.26 8639 1.193 -50.09 中芯国际 4.110 1.99 158783 0.638 2.83（完）