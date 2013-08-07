《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透香港8月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低93.39点或0.6%，报15,518.74点。此前两名美国联邦储备理事会(美联储/ FED)官员的讲话使投资人不肯定可能的美联储缩减购债行动的时间。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.480 -2.10 24646 13.843 -1.26 中国铝业 7.910 -0.88 23290 2.454 -0.64 中国移动 53.230 -0.32 150544 82.574 -0.33 中国人寿 35.460 -0.95 75979 18.336 -1.31 中石油 115.200 -1.38 32613 8.935 -1.16 中石化 73.580 -1.50 29881 5.707 -0.75 汇丰控股 55.050 -0.58 286075 85.397 0.35 中电信 50.790 -0.26 24859 3.939 -1.02 中国联通 14.570 0.14 168477 11.301 -1.04 兖州煤业 6.860 -0.58 51754 5.321 -1.47 华能国际 42.600 1.79 17631 8.260 -0.72 南方航空 18.310 -1.13 8825 2.840 -0.34 东方航空 15.380 -0.26 8639 1.193 -50.09 中芯国际 4.110 1.99 158783 0.638 2.83（完）
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA