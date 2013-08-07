中国个股：保利地产7月签约金额同比减24.05%，旗下子公司将发美元债

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透北京8月7日 - 中国大型房地产企业--保利地产 周二晚间发布公告称，7月实现签约金额69.06亿元人民币，同比减少24.05%；同日公告并显示，其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd将在境外发行5亿美元的五年期固息债券。
刊登在上证所的公告指出，7月，保利地产实现签约面积62.65万平方米，同比减少18.95%。
此前数据显示，今年上半年该公司实现签约面积562.03万平方米，同比增长28.37%；实现签约金额636.44亿元，同比增长26.54%；同期公司收入与利润均取得较大幅度增长。
此外，保利地产表示，公司通过挂牌方式取得大连市东港区F01-05号、I01号、I03号地块，成交总价逾39亿元；通过挂牌方式取得大连市东港区I02号、I04号地块，成交总价28.19亿元等等。
在融资计划上，公告显示，为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，保利地产全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券。
债券票面利率为4.50%，债券将于香港联合交易所有限公司上市。标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB+”、“Baa2” 、“BBB+”主体信用评级。
保利地产周二收报10.820元，最近一个月累计上涨3.94%。(完)
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA