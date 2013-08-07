中国个股：保利地产7月签约金额同比减24.05%，旗下子公司将发美元债

路透北京8月7日 - 中国大型房地产企业--保利地产 周二晚间发布公告称，7月实现签约金额69.06亿元人民币，同比减少24.05%；同日公告并显示，其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd将在境外发行5亿美元的五年期固息债券。

刊登在上证所的公告指出，7月，保利地产实现签约面积62.65万平方米，同比减少18.95%。

此前数据显示，今年上半年该公司实现签约面积562.03万平方米，同比增长28.37%；实现签约金额636.44亿元，同比增长26.54%；同期公司收入与利润均取得较大幅度增长。

此外，保利地产表示，公司通过挂牌方式取得大连市东港区F01-05号、I01号、I03号地块，成交总价逾39亿元；通过挂牌方式取得大连市东港区I02号、I04号地块，成交总价28.19亿元等等。

在融资计划上，公告显示，为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，保利地产全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券。

债券票面利率为4.50%，债券将于香港联合交易所有限公司上市。标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB+”、“Baa2” 、“BBB+”主体信用评级。

保利地产周二收报10.820元，最近一个月累计上涨3.94%。(完)

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