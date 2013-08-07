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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 08:38 BJT

东京汇市：美元兑日圆跌至六周低点，欧元微涨

英镑兑美元 周三持稳在1.5349美元，英镑多次上冲1.5400/33区域的阻力未果。

新西兰元表现较好，部分是由于恒天然最新的乳品拍卖获得强劲需求。恒天然此次拍卖比上次多卖出了近60%的乳品，且创三年多来最大数量。

此次拍卖正值外界担心该公司产品受肉毒杆菌污染可能损及市场对其乳品需求之际。

新西兰元兑美元 周三升至0.7906美元，周一曾短暂触及0.7670美元的低点。(完)

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