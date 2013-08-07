东京汇市：美元兑日圆跌至六周低点，欧元微涨

英镑兑美元 周三持稳在1.5349美元，英镑多次上冲1.5400/33区域的阻力未果。

新西兰元表现较好，部分是由于恒天然最新的乳品拍卖获得强劲需求。恒天然此次拍卖比上次多卖出了近60%的乳品，且创三年多来最大数量。