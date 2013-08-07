《中国报摘》--其他报纸重要消息8月7日

**上海证券报**

--自消息人士处获悉，首批自担风险民营银行最快有望在下半年推出，首批民营银行或将锁定两家，一家可能在北京，另一家可能会在温州。

--申银万国证券第三大股东光大集团近日在上海联交所挂牌出售3.5亿股申银万国股权，出让总价16.14亿元人民币。

**第一财经日报**

--在上证所发行的12江南债成为业内首个终止交易的中小企业私募债，虽然该债券尚有一年到期，但因所有认购者均选择回售，企业只能提前到期兑付。

**人民日报**

--财政部明确要求中央部门和地方政府明年要继续厉行节约、过“紧日子”，以2013年压减支出后的规模为基础，明年继续从严控制支出，从紧编制预算。(完)