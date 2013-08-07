《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月7日

*工商时报：

--台湾醣联昨日宣布，日本大塚药厂以每股100元、总计2.76亿台币参与公司私募，取得5%股权，该资金预计8月底、9月初到位；这是国际大药厂首度入股台湾本土药厂。

--为拿下限点开放的合资全照，多家台湾的中大型券商已全面展开布局，其中对于合资对象，据相关高层透露，大陆证监会方面已要求合资对象必须是〞纯陆企〞，不得有台资成分及背景。

--金融业纳入自由经济示范区的规画，经建会主委管中闵将与金管会主委曾铭宗将在周五研商。管中闵表示，未来纳入自经区的金融业务，不应只限财富与资产管理，应扩及开放人民币回流机制，让台湾成为人民币的离岸中心。

*经济日报：

--减轻台北市住屋需求压力与抑制房价持续上涨，台北市副市长张金鹗计划以降税等方式，吸引1万多空屋的屋主愿意出租，并与办理都更的权利人和建商协商，在都更作业期间将房子短期出租，租屋量增加后，就不需要人人都买房子，房价自然不会持续上涨。

--受到市场揣测央行恐升息的冲击，三大法人昨日卖超台股逾97.6亿台币，不过八大公股银行护盘，买超21.09亿元。

-- 金融业纳入自由经济示范区将双轨并进，投资大陆股市逾30%的境外基金，以及国内投信发行的投资台股外币计价基金，未来都可在国际金融业务分行(OBU)、国际证券业务分公司(OSU)销售，有助吸引外国人及大陆投资人，金融业商机将大增。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。