《中国重要政经日程》--8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
============================今日重要政经日程=======================
8/7 (三)
第七届中国品牌节在北京举行，至10日。
============================近日重要政经日程=======================
8/8 (四)
2012-13年度最受尊敬企业颁奖典礼在北京举行。
首届世界现代化论坛在北京举行，至10日。
8/9（五）
* 国家卫生计生委就中国援外医疗50周年有关情况举行新闻发布会。
8/10 (六)
2013中国城镇化与企业家论坛在北京举行。
2013长江青年投资人论坛在深圳举行。
8/16 (五)
由《英才》杂志社主办的“2013（第七届）贡献中国高峰会”在北京召开。主题为：融合改变商业。
8/22(四)
2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。
8/29(四)
*钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/4（三）
* 2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李文科)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA