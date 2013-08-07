《中国重要政经日程》--8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权

路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。