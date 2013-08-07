《香港报摘》--经济日报8月7日

* 要闻版头条:

--继滙丰控股 之后，渣打 亚洲区业务再次引起增长见顶的疑虑。受累韩国、东盟和中台业务倒退，渣打普通股股东应占溢利按年下跌24.1%，至21.31亿美元 * 其他: --白表免补地价购居屋（白居二）次批2,500个名额于年底发出，房委会拟明年初检讨白居二成效，有长远房屋策略督导委员会成员认为白居二有助活化居屋第二市场，宜考虑保留，与新居屋双轨并行。

--美高梅中国 半年现金经营溢利30.2亿港元，按年增长9.9%。不过由于欠缺去年同期的回拨税项，上半年纯利减少5.8%至24.7亿港元。

--巨腾 公告，将为一家美国厂商提供智能手机外壳。据了解，巨腾提供的外壳将供摩托罗拉的「Moto X」用，进军智能手机市场。(完)