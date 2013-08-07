《香港报摘》--经济日报8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
* 要闻版头条:
--继滙丰控股 之后，渣打 亚洲区业务再次引起增长见顶的疑虑。受累韩国、东盟和中台业务倒退，渣打普通股股东应占溢利按年下跌24.1%，至21.31亿美元 * 其他: --白表免补地价购居屋（白居二）次批2,500个名额于年底发出，房委会拟明年初检讨白居二成效，有长远房屋策略督导委员会成员认为白居二有助活化居屋第二市场，宜考虑保留，与新居屋双轨并行。
--美高梅中国 半年现金经营溢利30.2亿港元，按年增长9.9%。不过由于欠缺去年同期的回拨税项，上半年纯利减少5.8%至24.7亿港元。
--巨腾 公告，将为一家美国厂商提供智能手机外壳。据了解，巨腾提供的外壳将供摩托罗拉的「Moto X」用，进军智能手机市场。(完)
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路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA