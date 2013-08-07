日本债市：10年期公债收益率创三个月最低，因日股下挫且日圆上涨

欧洲金融：应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策--德国央行总裁
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透东京8月7日 - 指标日本10年期公债收益率跌至0.765%，创三个月最低，受日本股市下跌和日圆上扬影响。
10年期公债期货价格 亦触及三个月高位143.96，日内上涨0.30个点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明； 审校 张涛)
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。