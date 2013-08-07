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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 09:00 BJT

日本债市：10年期公债收益率创三个月最低，因日股下挫且日圆上涨

路透东京8月7日 - 指标日本10年期公债收益率跌至0.765%，创三个月最低，受日本股市下跌和日圆上扬影响。

10年期公债期货价格 亦触及三个月高位143.96，日内上涨0.30个点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明； 审校 张涛)

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