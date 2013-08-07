中国个股：多家房企公布融资预案，宋都股份拟募15亿投向商品房项目

路透上海8月7日 - 继上周中国房地产开发商新湖中宝 披露其定向增发预案后，多家上市房企开始披露融资预案。其中招商地产 周三公告因筹划发行股份停牌，宋都股份 和冠城大通 则分别推出了定向增发和可转债的融资预案。

作为三年来首个直接用于房地产开发项目的再融资预案，新湖中宝上周披露定向增发募资投向是棚户区改造项目 ；而今日宋都股份公告显示，此次拟募集15亿元人民币，投向的是刚性需求的商品住房项目建设。

宋都股份拟以4.8元/股非公开发行不超过3.13亿股，投向南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目和补充流动资金，其中前两个项目分别投入8.49亿元和3.85亿元。

经历三年的房企再融资冻结后，各家房企再融资预案的公布引起了市场遐想。中国证券报周三报导则援引业内人士表示，房企再融资、重大资产重组和上市的开闸过程中，为避免市场反应过度，可能设置一定门槛，监管层倾向采取渐进式推进的方式。

报导称，涉及保障房的房企可能率先放行，与棚户区、城镇化有关的房企也可能受益。

此外，招商地产公告称，公司正筹划发行股份购买资产事项，特申请股票停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30日，即最晚将在9月5日前披露发行事项信息。

冠城大通则公告，此次可转债发行总额不超过18亿元，计划投资南京万盛世纪新城项目，该项目总投资为45亿元，可转债票面利率不超过每年4%，转债期限为自发行之日起六年。

此外，房地产企业金科股份 也停牌筹划重大事项，但不确定是否是再融资。

2010年以来，为响应房地产宏观调控政策基调，数十家房企重大资产重组或再融资方案被终止实施。近期则有国内媒体报导援引房地产上市公司人士称，最近一段时间，监管层口径发生变化，称可以申报再融资预案。