德国财政：IMF警告德国不要过度整顿财政，并须持续调整经济结构

根据IMF，2014年成长应会回复潜在水准，但成长率可能只会达到1.3%。

在债务危机初期，德国经济协助拉高了整体欧元区成长，但该国经济在去年底衰落，且在2013年初几乎陷入衰退。

近期的数据显示，德国经济动能升高，虽然可能只是暂时性的。例如周二的数据便显示工业订单增幅创10月以来最高。

IMF表示，德国的银行体系现已更为稳定，但依旧脆弱，部分因为监管层面的问题尚未解决。

“董事们希望德国领导人在实践欧洲金融业改革的过程中，能提出清晰有条理的路线图，”IMF称。

德国也必须继续进行改革，如改善服务业生产力、提高成长潜能、并达成更为平衡的经济，不再重度仰赖出口。