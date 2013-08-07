德国财政：IMF警告德国不要过度整顿财政，并须持续调整经济结构

欧元债市：公债收益率回落，投资人考量欧洲和美国货币政策前景
一位熟悉欧洲央行磋商情况的消息人士在上周对路透表示，欧洲央行对前瞻性指引措辞的改变，遭到市场过度解读。当时市场立即开始反映年底升息的可能性。
根据IMF，2014年成长应会回复潜在水准，但成长率可能只会达到1.3%。
在债务危机初期，德国经济协助拉高了整体欧元区成长，但该国经济在去年底衰落，且在2013年初几乎陷入衰退。
近期的数据显示，德国经济动能升高，虽然可能只是暂时性的。例如周二的数据便显示工业订单增幅创10月以来最高。
IMF表示，德国的银行体系现已更为稳定，但依旧脆弱，部分因为监管层面的问题尚未解决。
“董事们希望德国领导人在实践欧洲金融业改革的过程中，能提出清晰有条理的路线图，”IMF称。
德国也必须继续进行改革，如改善服务业生产力、提高成长潜能、并达成更为平衡的经济，不再重度仰赖出口。
“有监于德国的经济规模，以及严重外部失衡情况，达成更强劲且平衡的成长，是欧元区持续复苏以及全球重新取得平衡的关键。”(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
一位熟悉欧洲央行磋商情况的消息人士在上周对路透表示，欧洲央行对前瞻性指引措辞的改变，遭到市场过度解读。当时市场立即开始反映年底升息的可能性。
路透北京4月6日 - 中国四川省财政厅周四公告，将于下周四(4月13日)招标发行总额300亿元人民币一般 和专项地方债，其中一般债140亿元、专项债160亿元，期限均含三、五、七和10年。 上述债券均是该省今年首批地方债。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 42 4月13日下午14:00-14:40 4月14日 5年 42 7年 42 10年
路透北京4月6日 - 中国河南省财政厅周四公告，将于下周四(4月13日)招标发行总额325.6237亿元人民币 一般和专项地方债，其中一般债187.5774亿元、专项债138.0463亿元，各含三年和七年品种。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94 小计 187.5774 专项债券