专栏节选：SONY再起的讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月8日出版的当期「老谢开讲」专栏) 苹果与三星的侵权专利之争，原本美国国际贸易委员会（International Trade Commission，简称ＩＴＣ）已在六月四日裁定，苹果电脑智慧型手机，包括iPhone 3GS、iPhone 4及3G版本的iPad一～三代，侵犯三星电子无线通讯专利技术，禁止输美。ＩＴＣ这项裁定被视为是三星的重要胜利，没想到在最关键时刻却出现大逆转。

**逆转裁定，苹果与三星缠讼已达政治层面**

美国总统欧巴马在最关键时刻，祭出一九八七年雷根时代以来的否决权，欧巴马授权美国贸易代表Michael Froman以专利权所有者三星可能会因ＩＴＣ裁定而获得过度影响力，可能损害美国消费者利益和美国经济竞争的环境。这是美国法律赋予总统可在排除令和禁止进口令发布六十天之内行使否决权。这次欧巴马赋予美国贸易代表逆转了ＩＴＣ裁定，也把苹果与三星之间缠讼已久的专利技术纠纷，从技术、贸易的层次提升到政治的层面，外界难免批评美国政府致力保护美国企业。

不过在现实的世界中，企业的竞争往往是国力的延伸，从苹果对上三星的专利纠纷，最后惊动美国总统出面动用否决权来看，在智慧型手机及平板电脑的领域未来可能会更加彰显，在这个事件背后，我们看到国家主权意志的伸展。

以苹果电脑为例，美国对苹果可以说是恩威并施，今年五月二十一日，苹果执行长库克就为了苹果避税避过头，出席美国参议院调查委员会的听证会，众多参议员指责苹果在爱尔兰设立三家子公司，「除了避税，一无是处」。也有参议员指苹果一年避税九十亿美元，美国国会专为苹果开听证会，就是为了让苹果多缴税。

这回欧巴马挺身为苹果，明的是为保护美国消费者权益，当然是为了维护苹果的竞争力。眼前来看，智慧型手机与平板电脑的竞赛，就像是一场马拉松赛事，苹果显然赢在起跑线，从iPhone第一代出来，苹果就一马当先，立刻追过行业巨霸诺基亚、摩托罗拉，但不久三星追了上来，黑莓机一度展现黑马姿态，还有代表台湾的hTC表现一度耀眼。但眼前的景象是三星马力足，一超越苹果之后，立刻将苹果远远甩开，以第二季全球市占率来看，三星是三○．四％，苹果是一三．一％，剩下来的众多业者顶多只能争夺一面铜牌。

回首过去五年的智慧型手机争战，原本是世界亚军的摩托罗拉率先阵亡倒地，所幸谷歌出面救援，以一二五亿美元买下摩托罗拉，如今可望伤癒复出，谷歌主导下的MOTO X将以个性化设计及美国制造为诉求，用户可在网上选择机身、外壳颜色，甚至加上自己签名制作的个人化手机。目前绝大部分的手机都在亚洲组装，MOTO X选择在德州组装新机，除了确保个人化的MOTO X可以尽快交到用户手上，生产线可创造二千个工作机会，这是谷歌响应欧巴马制造业重返美国的行动支持，不过MOTO X能不能一炮而红，还有许多考验。

另外，作为世界手机一哥的诺基亚，在智慧型手机变成主流的年代，已出现败象，一方面是诺基亚股价大跌，另一方面，诺基亚弃守Symbian平台，转而与微软合作，但LUMIA表现并不出色，甚至诺基亚在自己的国家芬兰市占率都被三星追过。

诺基亚曾经是芬兰国家的骄傲，出口金额一度占芬兰全国十分之一，但是，这个在机能手机始终是世界霸主的企业，跨入智慧型手机转型不力，不但手机市占率每况愈下，业绩每季都亏损，已面临出售的窘境。外界一直认为诺基亚最后会卖给微软，就像摩托罗拉找到新东家一般。

另一个陨落很快的是代表加拿大的黑莓机（ＲＩＭＭ），也是落败的输家之一。○八年欧巴马入主白宫，手上秀出来的是黑莓机，那个时候黑莓机盛况空前，股价一度涨到一四八．一三美元，但是三星崛起，黑莓机节节败退，去年股价一度跌到六．七美元，最近ＲＩＭ公布第二季营收三十．七亿美元，ＥＰＳ︵每股税后纯益︶是负的○．一三美元，黑莓机售出六八○万支，全球市占率二．九％，已逐渐边缘化，看起来也是在等待被人购并。

最近一度意气风发的宏达电，在台湾也面临严厉挑战，恐怕会面临生死存亡的空前压力。宏达电今年推出的蝴蝶机、hTC NEW ONE，都很叫座，可是业绩却跟不上来，宏达电首季ＥＰＳ○．一元，第二季达一．五元，但是最近的法说会预告第三季亏损，股价一口气下杀到一四二元，公司被迫执行库藏股，暂时止住了跌势。

**外资对宏达电评价颇不友善**

目前外资对宏达电的评价颇不友善，最早祭杀手令的是麦格里，给予宏达电九十二元的目标价，法国巴黎证券更是下调宏达电目标价到七十一元，逼得王雪红回呛外资不懂宏达电的品牌价值。不过，台湾的投资人目睹宏达电的节节败退却是不争的事实。

宏达电在一一年写下四六五七．九五亿元营收，税前七一四．二四亿元，每股税前盈利是八十三．八三元，ＥＰＳ达七十三．三二元，宏达电也写下惊人的一三○○元天价。但是好景不常，一二年宏达电ＥＰＳ降为二○．一七元，今年若能损益两平就算不错了。宏达电股价快速陨落，已成广大台湾投资人的痛。

但是平心而论，宏达电参与这场国际赛局是吃力又不讨好的挑战，一方面，智慧型手机赢家都有强大政府当后盾，这回欧巴马力挺苹果，让大家见识到「政府挺企业」的力道，三星称霸全球，政府与企业是手心手背的关系，但是hTC却无法得到政府强力奥援。

去年总统大选，王雪红最后选边站，在选举最后一天，公开力挺九二共识，又积极表态hTC是中国品牌，宏达电一直想变成拥有十三亿人口大市场的中国hTC基地，偏偏hTC出身台湾，中国政府扶植华为、联想、酷派、中兴通讯、小米机，却没有把hTC列在里面。而宏达电在台湾又自陷蓝绿纠葛中，等于自己割断一半台湾市场，于是中国大饼吃不到，台湾本土品牌又萎缩，后果当然不堪设想，未来股价恐怕得面临严厉考验。

全球智慧型手机市场，目前三星稳居冠军宝座，苹果居次席，最后一面铜牌之争可能看索尼与中国低价智慧型手机之争了，这其中索尼︵ＳＯＮＹ︶的角色格外重要。

**４Ｋ电视、XPERIA，让索尼翻身**

去年安倍上台，日圆大幅贬值，带动日本股市大涨，那时候，我特别提到一个观念，日本经济能否真正再起，这其中索尼角色格外重要，包括夏普、Panasonic，都是韩国崛起之后，新一轮ＩＴ产业竞争的失败者，这从股价来看就很清楚。

索尼在泡沫经济的九○年代，才处在萌芽阶段，股价最高涨到四二七○日圆，但是索尼在二○○○年三月大涨到一六九○一日圆，市值一度达一七三六．五八亿美元，成了日本超级企业。那个时候三星正从亚洲金融风暴中爬起来，市值还不到一○○亿美元，也就是说，二○○○年时索尼几乎是三星的二十倍大，那个时候的索尼实力，大到足以买下美国时代广场的大厦。

这几年三星快速崛起，市值一度超越二○○○亿美元，反观索尼节节败退。去年底一度跌到七八五日圆，市值最惨剩下八○．六亿美元，几乎只剩下三星的零头。这回索尼股价一度涨到二四一三日圆，股价大涨二○七％，市值翻升到二二○．四亿美元，市值重返全日本三十二大地位。

连续亏损，早已不知赚钱滋味的索尼，在二○一三会计年度的最后一个季度（一～三月），靠着处分东京大楼及美国时代广场索尼大楼，创造了庞大业外入帐，终于扭转了业绩的亏损。不过索尼最近公布到六月底止的二○一四会计年度第一季度业绩，终于出现转亏为盈的讯号，索尼首季净利三十四．八亿日圆（约三五三八万美元），扭转了去年同期二四六．四亿日圆的亏损纪录。

索尼公布的首季营业利益达三六三．六亿日圆，比上一季激增近六倍，索尼长年来一直亏损的电视部门已出现获利，在４Ｋ电视助阵之下，索尼电视部门出现五十二亿日圆的营业利益，消费电子部门营业利益是三十四亿日圆，从一年前的大亏一百亿日圆变成赚钱，旗舰款智慧型手机XPERIA热卖扮演了重要角色。

面对移动装置产业潮流巨变，索尼调整一直都很不顺，过去的主力产品数位相机及ＰＣ依然疲弱，但索尼主打XPERIA今年在日本本土传捷报。今年首季苹果在日本独占鳌头，拿到三六％市占率，富士通、索尼、夏普则是日本前三大，市占率都超过一二％，三星拿到九％，这是罕见三星无法拿到王座的智慧型手机市场。

**平井一夫将扮演索尼救世主角色**

为了抗衡苹果及三星，索尼去年推出五寸萤幕的XPERIA Z，销售量由前一季的七四○万支上升到九六○万支，让电子业务中移动产品及通信部门收入达三八九亿日圆。过去索尼作风保守被动，但今年索尼手机广告令人耳目一新，一方面是手机及平板都朝大尺寸发展，索尼的二十寸平板已撼动苹果放弃平板九．七寸的坚持，而且，今年索尼率先推出防水手机，在广告诉求颇能打动人心。

今年五十三岁的平井一夫，未来将扮演索尼救世主角色，平井在九五年加入索尼的电脑与电玩游戏部门，两年之后，PlayStation在美国市场崛起，平井因而声名大噪。平井一夫在○六年被拔擢为索尼电脑娱乐公司社长，○九年再升任索尼副执行长，去年接下STRINGER，成为索尼新执行长。找回索尼新产品的竞争力，不但是平井一夫再造索尼的重要使命，也是日本安倍第三支箭能否落实的关键一大步。

一四年首季索尼本业转亏为盈，是索尼再起的重要一大步，下一步是索尼在全球智慧型手机必须挺住老三的地位。

除了智慧型手机外，索尼由电影及音乐组成的娱乐事业是索尼的生蛋金鸡，就像迪士尼整合了皮克斯、惊奇集团及星际系列，巩固世界电影霸主地位。去年索尼的︽新铁金刚︾创下超高票房，索尼音乐更拥有披头四及麦可．杰克逊版权，这是索尼未来再起的重要力量。尽管索尼大股东之一的Third Point力主索尼将娱乐事业分拆，但是，索尼仍然十分谨慎。

假如索尼可以靠４Ｋ电视再起，智慧型手机XPERIA逐渐站稳脚步，再加上娱乐事业原来的竞争优势，索尼再起将是日本经济迈向曙光的重要里程碑。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.