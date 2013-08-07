专栏节选 :从电动汽车到无人汽车--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 前几期我们谈到掀起风潮的电动汽车Tesla，现在我们再进一步谈谈无人驾驶汽车。这是由谷歌（Google）工程师、史丹福大学人工智慧实验室主任及谷歌街景服务的创始人之一Sebastian Thrun主导的一项开发计画，牵涉到自动驾驶技术的发展。

无人驾驶汽车技术是由人工智慧来解读取自谷歌地图、谷歌街景及ＧＰＳ等资讯。人工智慧是大数据（Big Data）间的介面，是电脑运算和汽车领域的最先进运用技术。虽然谷歌无意太早让此系统进行商业化，但该公司还是希望能开发出一套销售该系统及相关资料的业务，以供汽车制造商使用。

据悉，无人车在二○一七年前不会问世，但最近却成为谷歌内部的热门话题。其中一派赞成一次到位，推出「谷歌汽车」（Google Car）。他们认为，无人驾驶汽车可望降低意外事故、提高能源效能，以及改善生产力。这意味着汽车设计可以更轻巧，能源使用效率可因而提高，也增强盲人、老人和残疾人士的行动力。

另一派则认为应放慢引进无人车的脚步，好让消费者、决策者、保险公司及业界所受到的冲击降至最低。谷歌也许是受到这股放缓推展无人车的压力，因此初期使用谷歌软体所推出的无人车，最高时速可能低于二十五英里；重点可能放在前端的防撞系统，减轻事故的损伤程度。不过，五年后无人车的最终产品会是什么样子还有很多变数。尽管汽车产业的生产要耗费经年累月的时间，然而无人车的样貌很快就会定案，因此对保险公司、交通部及其他主管机关，会有不小的时间压力。

问题在于，复杂系统可能存在着致命的程式缺陷。无人车仰赖许多感应器来行驶，包括ＧＰＳ、雷射测距仪（ＬＩＤＡＲ）、相机、惯性量测仪（ＩＭＵ）、轮速感应器等。这些感应装置可能会受到骇客入侵，令无人车在路上抛锚或冲撞墙壁；甚至只要扬起一点灰尘，就有可能令感应器失灵。此外，反光路面也会让ＬＩＤＡＲ感到困惑，感应器吸收雷射光，但不会回报任何讯息，ＬＩＤＡＲ收不到讯息，便认定前方畅行无阻；若接收到讯息，便认定前方有坑洞，会突然转向，避开其所认定的坑洞。当然，最终这些阻碍都将被克服。

谷歌发展无人汽车和Tesla类似，都提供可运用的技术给现有车厂。开放码对台湾电子公司创造了大量成长的机会，如ＩＣ设计公司；当然还有汽车制造公司，都可望在产业改革过程中，取得有利的地位。这是自福特汽车时代以来，未曾有过的机会。

台湾目睹韩国厂商打进全球汽车市场，如今风水轮流转，我们的机会来了。台湾在传统汽车产业的投资不高，因此在转进无人汽车的障碍相对小了很多。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.