美国个股：迪士尼预计暑期大片《独行侠》将最多亏损1.9亿美元

路透洛杉矶8月6日 - 媒体巨擘迪士尼 周二称，预计其耗资不菲的暑期强档大片《独行侠》(The Lone Ranger)将亏损1.6亿至1.9亿美元。当天迪士尼公布季度获利小幅增长，优于华尔街预期。

迪士尼财务长Jay Rasulo在与分析师的电话会议中称，《独行侠》的亏损将计入截至9月止的季度。

迪士尼股价在周二盘后交易中挫跌1.9%，至65.79美元，常规交易时段在纽约证交所收报67.05美元。

7月3日首映的《独行侠》在美国和加拿大的首个周末票房收入只有2,900万美元。

截至6月的季度中，迪士尼电影工作室的营业利润下滑36%，热门电影《钢铁侠3》(Iron Man 3)未能取得去年《复仇者联盟》(The Avengers)那样的票房佳绩。

整体来看，迪士尼在4-6月当季的净利增长1%至18.5亿美元。经调整后的每股盈余(EPS)达1.03美元，高于汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估均值1.01美元。

迪士尼主题公园和媒体网络业务的营业利润实现增长。

“总的来看，这个季度表现不错，但是没有让人兴奋之处，”Wunderlich Securities的分析师Matt Harrigan说。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)