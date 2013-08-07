香港个股：合生元称接受发改委反垄断处罚决定，将支付1.63亿罚款

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透香港8月7日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周三表示，接受国家发改委反垄断罚款1.63亿元人民币。股份今早恢复交易。
合生元在联交所刊登公告指出，其全资附属公司广州合生元在上日(8月6日)接到发改委根据中国反垄断法的处罚决定，广州合生元决定放弃申请行政复议和提出行政诉讼，支付上述罚款，并不断完善和持续提高公司内部控制水平，确保公司各项经营决策均符合中国法律法规。
同时宣布接受罚款的，还有同被调查的美赞臣 ，该公司表示，将会支付约3,300万美元的罚款，但未对是否涉及指控事项进一步说明。
近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致中国国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。国家发改委对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查。
其后多家外资品牌包括瑞士雀巢 、法国达能 、美赞臣、雅培 等纷纷调低中国奶粉价格。合生元继以积分回购方式变相降价后，上月底再调低婴幼儿配方奶粉的出厂价及零售价，幅度为5-10%。
合生元昨日上午宣布暂停买卖，停牌前股价报41.80港元，过去一个月来涨33.6%。（完）
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA