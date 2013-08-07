香港个股：合生元称接受发改委反垄断处罚决定，将支付1.63亿罚款

路透香港8月7日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周三表示，接受国家发改委反垄断罚款1.63亿元人民币。股份今早恢复交易。

合生元在联交所刊登公告指出，其全资附属公司广州合生元在上日(8月6日)接到发改委根据中国反垄断法的处罚决定，广州合生元决定放弃申请行政复议和提出行政诉讼，支付上述罚款，并不断完善和持续提高公司内部控制水平，确保公司各项经营决策均符合中国法律法规。

同时宣布接受罚款的，还有同被调查的美赞臣 ，该公司表示，将会支付约3,300万美元的罚款，但未对是否涉及指控事项进一步说明。

近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致中国国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。国家发改委对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查。

其后多家外资品牌包括瑞士雀巢 、法国达能 、美赞臣、雅培 等纷纷调低中国奶粉价格。合生元继以积分回购方式变相降价后，上月底再调低婴幼儿配方奶粉的出厂价及零售价，幅度为5-10%。

合生元昨日上午宣布暂停买卖，停牌前股价报41.80港元，过去一个月来涨33.6%。（完）

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