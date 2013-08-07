《香港报摘》--信报8月7日

* 要闻版头条:

--市值蒸发830亿港元后，汇丰控股 在英、美市场喘定。 * 其他: --腾讯 将旗下的手机即时通讯软件微信升级，除可进行微信内支付及街景扫描，并引入两款微信游戏，亦有财务公司推出首个微信基金交易平台，融合社交、消费及金融三大范畴，进一步实现微信商业化。

--消息人士指出，广州市政府旗下的越秀集团，有意透过收购创兴银行 ，藉此涉足香港的银行及证券业务，而越秀亦已筹得一笔10亿美元（78亿港元）的过渡贷款，作为收购备用。

--利亚零售 截至6月底止上半年纯利6,014万港元，按年下跌42%。由于对下半年市道持审慎态度，公司取消收购计划。(完)