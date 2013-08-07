金砖国家：8月6日股汇市收盘纵览

路透8月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月6日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报946.30点。

中国股市：沪综指连六日收升，反弹能否持续还需观望最新经济数据。

香港股市：恒指收低1.3%创一个月来单日最大跌幅，汇控财报欠佳重创股价。

中国汇市：人民币收盘续创逾两个月新高，未脱离窄幅波动格局。

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印度股市：周二大跌近2.5%，因印度央行可能收紧资金面以扞卫卢比的消息打压了印度Yes Bank 等金融股。指标BSE指数 收跌2.34%，至18,733.04点。NSE指数 跌2.52%，报5,542.25。

印度汇市：印度卢比周二大幅从历史低点反弹，因印度央行通过国有银行沽出美元。卢比兑美元 收报60.77/78，周一收报60.88/89。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,309.940点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低2.1%至713.45点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.17%，报32.9630卢布，卢布兑欧元 跌0.47%，报43.8700卢布。

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巴西股市：巴西股市下跌至逾两周低点，因投资者静候巴西两家最大的大宗商品出口公司本周稍晚公布第二季财报。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 跌2.09%报47,421.85点。

巴西汇市：巴西雷亚尔反弹脱离四年低点，墨西哥披索大致持平。

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南非股市：收跌，因美欧经济向好将金价打压至两周半低点，令黄金矿商Gold Fields 和 Harmony Gold 股价下滑。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.55%至37,129.66。综合指数 收低0.55%，报41,573.71点。