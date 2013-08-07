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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--8月8日****

路透8月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月7日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     7月              --          +1.9%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --      买超2,332
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --        卖超618
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期            6月           -6.9%         +58.1%
          )                                                                     
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                          盈余3,930      盈余5,407
 8月8日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0130     澳洲就业人口变化(万人)                           7月         增加0.5       增加1.03
             全职就业人口变化(万人)                                         --       减少0.44
             就业参与率                                                  65.2%          65.3%
             失业率                                                       5.8%           5.7%
 --       日本央行利率决议                                  --              --          0.10%
 --       韩国央行利率决议                                 8月              --          2.50%
 0500     日本服务业景气判断指数                           7月              --           53.0
 0545     瑞士未经季节调整失业率                           7月            2.9%           2.9%
                                                                                
               经季节调整失业率                                           3.2%           3.2%
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                       6月           +1.0%          -2.4%
             经季节调整进口(较前月)                                      +0.5%          +1.7%
          经季节调整贸易收支(亿欧元)                                   顺差149        顺差141
 --       美国ICSC连锁店销售                               7月              --          +3.9%
 1230     加拿大新屋价格                                   6月           +0.1%          +0.1%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              8月3日当周            33.6           32.6
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                  --         34.125
          美国续请失业金人数(万人)                 7月27日当周           295.0          295.1
 2245     新西兰电子卡零售销售(较前月)                     7月           +0.2%          +1.1%
          新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                               +7.2%          +5.1%
    
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
 8月6日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          现值       预估值
 2350     日本外汇储备(亿美元)                             7月        12,540           --
 8月7日(三)
 0130     澳洲房屋融资(较前月)                             6月         +2.7%        +2.0%
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                          6月         +6.8%           --
 0545     瑞士消费者信心指数                            第三季           负9            0
                                                                              
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                             6月      逆差44.4           --
                进口(亿欧元)                                           406.1           --
                出口(亿欧元)                                           361.6           --
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月         -0.4%        -0.4%
                           (较上年同期)                                 持平        -0.1%
 1000     德国工业生产(较前月)                             6月         +2.4%        +0.3%
                                                                              
 1100     美国抵押贷款市场指数                      8月2日当周         495.4           --
          美国再融资指数                                             2,244.7           --
 1230     加拿大建筑许可(较前月)                           6月        -10.3%        -3.2%
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    7月          45.7           --
          加拿大Ivey经季节调整PMI                                       48.4         57.0
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                           6月       增加138    增加150.0
     (完)

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