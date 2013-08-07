主要国家经济指标预测--8月8日****

路透8月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,332 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超618 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -6.9% +58.1% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余3,930 盈余5,407 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 增加0.5 增加1.03 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.44 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.8% 5.7% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% -- 韩国央行利率决议 8月 -- 2.50% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 53.0 0545 瑞士未经季节调整失业率 7月 2.9% 2.9% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 6月 +1.0% -2.4% 经季节调整进口(较前月) +0.5% +1.7% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差149 顺差141 -- 美国ICSC连锁店销售 7月 -- +3.9% 1230 加拿大新屋价格 6月 +0.1% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月3日当周 33.6 32.6 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.125 美国续请失业金人数(万人) 7月27日当周 295.0 295.1 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.1% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +7.2% +5.1% 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 12,540 -- 8月7日(三) 0130 澳洲房屋融资(较前月) 6月 +2.7% +2.0% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 +6.8% -- 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负9 0 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差44.4 -- 进口(亿欧元) 406.1 -- 出口(亿欧元) 361.6 -- 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% -0.4% (较上年同期) 持平 -0.1% 1000 德国工业生产(较前月) 6月 +2.4% +0.3% 1100 美国抵押贷款市场指数 8月2日当周 495.4 -- 美国再融资指数 2,244.7 -- 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -10.3% -3.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 45.7 -- 加拿大Ivey经季节调整PMI 48.4 57.0 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加138 增加150.0 (完)