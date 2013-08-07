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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 09:34 BJT

芝加哥期市：玉米期货从三年低位反弹小涨，然丰产前景令价格承压

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 651.00 0.50 +0.08% 866.11 42

CBOT玉米 460.25 1.00 +0.22% 757.25 23

CBOT大豆 1171.00 3.75 +0.32% 1569.58 27

CBOT稻米 $15.71 $0.01 +0.10% $15.49 47

美国原油 $105.52 $0.22 +0.21% $89.50 51

汇率

欧元/美元 $1.330 $0.101

美元/澳元 0.898 -0.158

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张涛)

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