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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 09:33 BJT

香港个股：创兴银行股份暂停买卖，媒体报导称越秀集团有意对其收购

路透香港8月7日 - 由香港商人廖宝珊家族持股的中小型银行--创兴银行 以及廖创兴企业 周三早盘股份暂停买卖。有媒体报导称，广州越秀集团将收购创兴银行以涉足香港银行及证券业务。

两家公司在联交所的停牌公告中，未对停牌原因作进一步说明。

香港信报今日报导，沉寂数年的本地银行并购潮或再升温。消息人士指出，广州市政府旗下的越秀集团，有意透过收购创兴银行，涉足本港的银行及证券业务。而越秀亦已筹得一笔10亿美元（78亿港元）的过渡贷款，作为收购备用。

消息指出，越秀未决定收购目标银行的具体股份比例，虽然越秀会以溢价向创兴提出收购，但市账率（P/B）不会超过2倍。

创兴银行上日收盘报22.45港元；廖创兴企业报11.48港元。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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