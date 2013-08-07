香港个股：创兴银行股份暂停买卖，媒体报导称越秀集团有意对其收购

路透香港8月7日 - 由香港商人廖宝珊家族持股的中小型银行--创兴银行 以及廖创兴企业 周三早盘股份暂停买卖。有媒体报导称，广州越秀集团将收购创兴银行以涉足香港银行及证券业务。

香港信报今日报导，沉寂数年的本地银行并购潮或再升温。消息人士指出，广州市政府旗下的越秀集团，有意透过收购创兴银行，涉足本港的银行及证券业务。而越秀亦已筹得一笔10亿美元（78亿港元）的过渡贷款，作为收购备用。