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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 09:34 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，期限三年

路透北京8月7日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(8月14日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行300亿元人民币三年期固息国债。

刊登在财政部的公告显示，该期债为财政部今年第17期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

该期债8月15日开始计息，8月15日至8月19日进行分销，8月21日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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