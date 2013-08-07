中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，期限三年

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透北京8月7日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(8月14日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行300亿元人民币三年期固息国债。
刊登在财政部的公告显示，该期债为财政部今年第17期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
该期债8月15日开始计息，8月15日至8月19日进行分销，8月21日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。