中国经济：大部分地区预计能实现年初预订目标--发改委

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透北京8月7日 - 中国国家发改委周二表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。
发改委在其网站刊登的新闻稿中指出，年初以来中国地区经济运行总体平稳，中西部地区主要经济指标增速仍快于东部地区。当前东部已进入企稳回升和转型发展的关键时期，要在深化改革、扩大开放方面加大制度供给。
“重点加快浦东新区、滨海新区、深圳前海、珠海横琴、福建平潭、舟山群岛新区、中国（上海）自由贸易试验区等功能区建设，加快重点领域改革和先行先试。”新闻稿称。
同时，也将加大对中西部和东北地区的支持力度，在重大规划、重大政策、重大改革、重大项目审批核准和资金安排方面给予支持和倾斜，加强能源外送通道建设，并提高战略性资源收储规模，对严重下滑的能源原材料行业给予必要支持。
“中央投资将向中西部地区重大基础设施和民生工程领域倾斜，确保各项保障和改善民生工作不因经济放缓而受影响。研究出台新十年全面实施东北等老工业基地振兴战略政策文件。”发改委称。
新闻稿并称，未来将支持长江三角洲、珠江三角洲、环渤海、长江中游城市群等地区加强区域合作，支持中西部地区承接产业转移示范区建设，鼓励与沿海地区合作共建产业园区。（完）
欲览新闻稿全文，请点击发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA