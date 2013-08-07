《香港报摘》--其他报纸重要消息8月7日

* 东方日报

--千百度 宣布，旗下南京美丽华与内地女鞋生产商东莞高阶贸易公司订立分销协议，代理分销东莞高阶旗下的「FRENCH CONNECTION」及「FCUK」品牌产品。同时，南京美丽华亦与United Nude International及其附属公司广州拉古纳订立分销协议，以分销「UNITED NUDE」品牌产品。

--恒地 昨突击大规模加推元朗尚悦260伙，全属项目一直保留的全新第6及10座单位，平均实用尺价10,051港元，市值逾11.29亿港元，逾90%为即供价低于500万元单位，本周六起以先到先得形式发售。 * 明报

--中原研究部资料显示，上月二手公屋买卖合约登记录64宗，涉1.03亿港元，分别按月升1.4倍及1.1倍，公屋买卖金额首度突破1亿港元水准，创2000年9月有记录以来近13年历史新高，宗数则创2010年11月后逾两年半新高。 * 大公报

--港交所旗下期交所，将于下周一推出中华交易服务中国120指数期货，以进一步扩展旗下中国内地相关产品组合，昨天首度披露产品按金水准，基本按金每张1.2万港元。 * 星岛日报

--恒地主席李兆基目前正与房协商讨在元朗马田壆兴建1,000个单位，估计每单位需补地价45万港元。李亦愿意先垫支地价和建筑费，发展模式则由房协决定，期望两三个月内完成商讨。

--新地 自约2008年前起，积极收购筲箕湾教堂里一带旧楼，最近终与小业主达成交易协议，悉数统一筲箕湾大厦业权，料与毗邻合并打造成三面单边大地盘，提供逾30万方尺楼面，成为区内最大型的新供应。

--由民间团体107动力，联同代理业界组成之辣招苦主大联盟，计划于本月发起反辣招签名大行动，安排全港4,000多间物业代理分行，冀收集约20万个市民签名，并将转交政府及立法会议员等，以落实修改及撤双印税等。 * 苹果日报

--元朗持有大量土储的新地向城规会申请，将蚝洲路以北一幅约40多万方尺土地，作低密度住宅发展，建45幢洋房。

--消息指，国家质检总局已禁止进口新西兰恒天然(Fonterra)的乳清浓缩蛋白，及来自澳洲的奶粉基粉。旺旺 澄清，公司没有向恒天然采购有关产品，并指采购名单中并不包括乳清浓缩蛋白及奶粉基粉，强调其营运及原料进口不受影响。

--据了解，丽珠医药 的保荐人国信香港早前已递交上市申请，现时正与本地证券商开始解释丽珠B转H的运作安排，并预期最快于本月底能以介绍形式上市。 * 文汇报

--香港交易所 主席周松岗表示，未来香港市场要掌握两大方向，第一是人民币国际化，第二是内地资金流向国际金融市场；港交所将于今年第四季举办大型研讨会，探讨香港和内地未来合作的方向。

--阿里巴巴集团来港上市计划可能受阻于股权架构问题，受到投资者广泛关注。香港交易所行政总裁李小加表示自己非常欢迎、非常希望阿里巴巴来港上市。至于具体时间表，则由企业本身而非港交所决定。

--碧桂园 公司总裁兼执董莫斌表示，今年上半年合同销售金额已达全年目标54%，而下半年将有17个新项目推出；现阶段无意调高全年销售目标，有信心达致全年620亿元人民币的目标。(完)