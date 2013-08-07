港报社评：廉洁不容退倒，政府岂能成「祸首」--信报8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
香港大学民意研究计划调查显示，香港廉洁指标跌至1998年以来的新低，反映多名前任及现任高官接连卷入利益冲突的风波，已动摇市民对政府保持廉洁的信心。
此外，香港廉政公署接获的贪污举报数字，去年共3千9百多宗，下跌2%；然而，涉及政府的举报却上升7%。由此而观，香港的廉洁评分在香港市民心目中下降，「罪魁」主要在政府和涉贪的官员。
前廉政专员汤显明卷入任内涉滥花公帑、不当酬酢，以及疑以公权力谋取延后利益的指控。汤显明在位肃贪倡廉主帅，却身陷不廉不正丑闻，对廉署声誉和香港廉洁风尚损害极大。
极多的高级公职人员接踵出事，令香港赖以成功的核心价值蒙削弱之忧。兹公众实有必要加强对公职人员的监督，政府也必须采取更加有效的措施防止官员以权谋私。惟有提高施政的透明度，严格管束行使公权力的人员，才不致社会廉洁的基石动摇。
具体而言，一是现届政府班子的新「阁员」肇事频仍，在入职审查方面显然出现纰漏。二是利益申报制度和政府内部监督机制，都应更加严格三是官员一旦遭受贪腐质疑，务必开诚布公。
还值得留意的是，一系列公职人员涉及利益冲突事件，皆由传媒揭发，廉署跟查，表示当局打击贪污的调查和执法，需要更多鼓励举报、需要更大的主动。
当前中国的发展，正饱受官员贪腐和分配不公所困扰；作为外资进军内地的门户，廉洁是香港能够保持及发挥竞争优势的重要因素，也是社会公平公正的坚实保证，绝对不容丝毫倒退。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA