港报社评：廉洁不容退倒，政府岂能成「祸首」--信报8月7日

香港大学民意研究计划调查显示，香港廉洁指标跌至1998年以来的新低，反映多名前任及现任高官接连卷入利益冲突的风波，已动摇市民对政府保持廉洁的信心。

此外，香港廉政公署接获的贪污举报数字，去年共3千9百多宗，下跌2%；然而，涉及政府的举报却上升7%。由此而观，香港的廉洁评分在香港市民心目中下降，「罪魁」主要在政府和涉贪的官员。

前廉政专员汤显明卷入任内涉滥花公帑、不当酬酢，以及疑以公权力谋取延后利益的指控。汤显明在位肃贪倡廉主帅，却身陷不廉不正丑闻，对廉署声誉和香港廉洁风尚损害极大。

极多的高级公职人员接踵出事，令香港赖以成功的核心价值蒙削弱之忧。兹公众实有必要加强对公职人员的监督，政府也必须采取更加有效的措施防止官员以权谋私。惟有提高施政的透明度，严格管束行使公权力的人员，才不致社会廉洁的基石动摇。

具体而言，一是现届政府班子的新「阁员」肇事频仍，在入职审查方面显然出现纰漏。二是利益申报制度和政府内部监督机制，都应更加严格三是官员一旦遭受贪腐质疑，务必开诚布公。

还值得留意的是，一系列公职人员涉及利益冲突事件，皆由传媒揭发，廉署跟查，表示当局打击贪污的调查和执法，需要更多鼓励举报、需要更大的主动。

当前中国的发展，正饱受官员贪腐和分配不公所困扰；作为外资进军内地的门户，廉洁是香港能够保持及发挥竞争优势的重要因素，也是社会公平公正的坚实保证，绝对不容丝毫倒退。