版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行： 
      
  中国农业发展银行至多100亿元人民币三年期固息金融债上午10:00-11:00招标，利率预测均值4.24%
  农发行至多80亿元人民币七年期增发固息金融债上午10:00-11:00招标，收益率预测均值4.40%
  中国建材 40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和民生银行主承
  浙江物产集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大证券主承
  天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承
  申能集团公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和交行主承
  丹东港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承
  江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承
  穗恒运A 4.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承
  ============================================================================
  二、新债上市：  
    
  中国核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券011343002，票面利率4.60%
  中信证券  40亿元三个月期短融071303008，票面利率4.59%    
  浙江物产集团5亿元一年期短融041361037，票面利率5.00%
  华电能源 13亿元三年期中票101360009，票面利率5.20%
  ============================================================================
  三、缴款：
    
  国开行50亿元一年期续发固息债130227，发行价格100.08元
  国开行50亿元三年期续发固息债130228，发行价格99.8137元
  国开行50亿元五年期续发固息债130229，发行价格99.5299元  
  国开行50亿元10年期续发固息债130231，发行价格98.44元
  电信科学技术研究院20.5亿元一年期短融
  江苏江南商贸集团3亿元一年期短融
  淮南矿业集团29亿元一年期短融
  新钢股份 15亿元一年期短融
  中国供销集团10亿元一年期短融
  珠海九洲控股2.9亿元一年期短融
  武钢集团70亿元三年期中票
  申能集团公司10亿元五年期中票
  天津自来水集团5亿元三年期中票
  安东石油技术集团公司2亿元三年期中票
  山东路桥集团3.2亿元三年期中票
  江苏华西集团10亿元五年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息：
    
  国投新集 5亿元一年期短融041253044到期兑付，票面利率4.13%
  福建锦江科技公司2亿元一年期短融041262032到期兑付，票面利率6.60%
  昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融041264020到期兑付，票面利率4.37%
  三聚环保 2亿元一年期短融041269021到期兑付，票面利率6.30%    
  中信证券  50亿元三个月期短融071303005到期兑付，票面利率3.75%    
  淮北矿业(集团)公司6亿元10年期固息债078040付息，票面利率5.20%
  神华集团20亿元10年期固息债078041付息，票面利率5.15%
  中国黄金集团15亿元三年期中票1182215付息，票面利率5.62%
  中国海运集团40亿元七年期中票1182216付息，票面利率5.85%
  忻州资产经营中心10亿元六年期固息债1280227付息，票面利率7.39%
  锦江国际集团16亿元五年期中票1282275付息，票面利率4.48% 
  昆明自来水集团2亿元五年期中票1282276付息，票面利率5.44%
  鞍山钢铁集团50亿元三年期中票1282277付息，票面利率4.25%
  华润医药控股有限公司30亿元五年期中票1282278付息，票面利率4.48%
  徐家汇商城集团4.5亿元三年期中票1282279付息，票面利率5.07%
  江阴公有资产经营4亿元三年期中票1282280付息，票面利率6.50%
  中条山有色金属集团5亿元三年期中票1282281付息，票面利率4.80%    
  国家开发银行8.65亿美元五年期浮息债(3个月美元LIBOR基准)1302019，基本利差1.25%
  ============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --人民币兑美元即期 周三午盘攻破6.12元创历史新高，收盘守在该整数关口之上。 
  --国家发改委近日发布加强小微企业融资服务的指导意见，允许VC、PE和产业投资基金发债。
    
    今日海关发布7月进出口贸易数据                      (6月贸易顺差为271.3亿美元)    
    8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
 =============================================================================
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                    
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐