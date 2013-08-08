《中国债券市场每日交易备忘》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多100亿元人民币三年期固息金融债上午10:00-11:00招标，利率预测均值4.24% 农发行至多80亿元人民币七年期增发固息金融债上午10:00-11:00招标，收益率预测均值4.40% 中国建材 40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和民生银行主承 浙江物产集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大证券主承 天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承 申能集团公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和交行主承 丹东港集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 穗恒运A 4.8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券011343002，票面利率4.60% 中信证券 40亿元三个月期短融071303008，票面利率4.59% 浙江物产集团5亿元一年期短融041361037，票面利率5.00% 华电能源 13亿元三年期中票101360009，票面利率5.20% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元一年期续发固息债130227，发行价格100.08元 国开行50亿元三年期续发固息债130228，发行价格99.8137元 国开行50亿元五年期续发固息债130229，发行价格99.5299元 国开行50亿元10年期续发固息债130231，发行价格98.44元 电信科学技术研究院20.5亿元一年期短融 江苏江南商贸集团3亿元一年期短融 淮南矿业集团29亿元一年期短融 新钢股份 15亿元一年期短融 中国供销集团10亿元一年期短融 珠海九洲控股2.9亿元一年期短融 武钢集团70亿元三年期中票 申能集团公司10亿元五年期中票 天津自来水集团5亿元三年期中票 安东石油技术集团公司2亿元三年期中票 山东路桥集团3.2亿元三年期中票 江苏华西集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国投新集 5亿元一年期短融041253044到期兑付，票面利率4.13% 福建锦江科技公司2亿元一年期短融041262032到期兑付，票面利率6.60% 昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融041264020到期兑付，票面利率4.37% 三聚环保 2亿元一年期短融041269021到期兑付，票面利率6.30% 中信证券 50亿元三个月期短融071303005到期兑付，票面利率3.75% 淮北矿业(集团)公司6亿元10年期固息债078040付息，票面利率5.20% 神华集团20亿元10年期固息债078041付息，票面利率5.15% 中国黄金集团15亿元三年期中票1182215付息，票面利率5.62% 中国海运集团40亿元七年期中票1182216付息，票面利率5.85% 忻州资产经营中心10亿元六年期固息债1280227付息，票面利率7.39% 锦江国际集团16亿元五年期中票1282275付息，票面利率4.48% 昆明自来水集团2亿元五年期中票1282276付息，票面利率5.44% 鞍山钢铁集团50亿元三年期中票1282277付息，票面利率4.25% 华润医药控股有限公司30亿元五年期中票1282278付息，票面利率4.48% 徐家汇商城集团4.5亿元三年期中票1282279付息，票面利率5.07% 江阴公有资产经营4亿元三年期中票1282280付息，票面利率6.50% 中条山有色金属集团5亿元三年期中票1282281付息，票面利率4.80% 国家开发银行8.65亿美元五年期浮息债(3个月美元LIBOR基准)1302019，基本利差1.25% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --人民币兑美元即期 周三午盘攻破6.12元创历史新高，收盘守在该整数关口之上。 --国家发改委近日发布加强小微企业融资服务的指导意见，允许VC、PE和产业投资基金发债。 今日海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。