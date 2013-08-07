版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 09:49 BJT

路透调查：美国上周原油和油品库存料下滑

路透8月6日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油和油品库存料下滑。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估8月2日止当周美国原油库存料下降120万桶。

美国原油库存在7月26日止当周增加43.1万桶，至约3.65亿桶。

API周二公布，上周美国原油库存减少370万桶，汽油库存减少97.1万桶，馏分油库存增加150万桶。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。

调查显示，上周包含取暖油和柴油的馏分油库存料减少10万桶。

根据前一周的EIA报告，馏分油库存在7月26日止当周减少50万桶，分析师原预估为增加30万桶。

调查预估显示，8月2日止当周汽油库存料减少80万桶。前一周汽油库存为增加约80万桶，至2.235亿桶。

炼厂产能利用率料下滑0.1个百分点，前一周水准为91.3%。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐