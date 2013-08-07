路透调查：美国上周原油和油品库存料下滑

香港个股：新加坡GIC在新天绿色能源周一股价大涨当日减持少量持股
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透8月6日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油和油品库存料下滑。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估8月2日止当周美国原油库存料下降120万桶。
美国原油库存在7月26日止当周增加43.1万桶，至约3.65亿桶。
API周二公布，上周美国原油库存减少370万桶，汽油库存减少97.1万桶，馏分油库存增加150万桶。
EIA将在周三1430GMT公布库存数据。
调查显示，上周包含取暖油和柴油的馏分油库存料减少10万桶。
根据前一周的EIA报告，馏分油库存在7月26日止当周减少50万桶，分析师原预估为增加30万桶。
调查预估显示，8月2日止当周汽油库存料减少80万桶。前一周汽油库存为增加约80万桶，至2.235亿桶。
炼厂产能利用率料下滑0.1个百分点，前一周水准为91.3%。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA