港报社评：民调响警钟，须挽廉政信心--星岛日报8月7日

香港大学民意研究计画最新调查结果，港人心目中的社会廉洁指标跌至15年来最低。廉政是港人得以安居自豪、社会得以繁荣的基石。面对这危险信号，要提振市民对廉政的信心，摆在廉政公署面前是非常艰巨的任务。 港大民研计画访问逾千名市民对各类社会现状的观感，廉洁指数和半年前的调查比较，跌幅最大，去到1998年以来的低位。原因相信是前廉政专员汤显明被指在任内假公济私，以及多名公职人员涉及利益冲突。 打从去年特首选战开始，一些重量级政治人物遭举报贪污。这些举报中，无论有没有真凭实据，公众难免已经先入为主，觉得怎么多了这么多位高权重的政商名人纷纷被指贪污渎职，难免打击社会廉洁形象。 廉署卷入漩涡，不但要坚持依法处事，不为任何一边势力倾斜，不对自己前主管偏袒，更要让公众看到彰显公义。但棘手的是，是廉署觉得查无实据时，如何说服大众有关调查是公正的，而非「放生」受举报人士。 林奋强被指利用行政会议内幕消息，偷步卖楼和非法提供佣金，律政司上星期决定不起诉，刑事检控专员薛伟成亲自开记者会，就两项指控，逐一解释如何证据不足，并且援引独立法律专家意见支持，做足工夫来显示没有徇私。 廉署要保住在国际社会和本地市民心目中的金漆招牌，必需要小心应对目前争议日趋激烈的社会气氛，否则连自己都可能成为输家。 廉洁的核心价值和法治一样，必须让公众看得见，署方必须坚强市民对廉政的信心，否则信心一旦动摇，就会严重损害特区声誉和管治根基。