企业并购：摩根大通将收购瑞银集团旗下店头大宗商品衍生品业务

* 交易内容不包含贵金属及指数交易

* 瑞银已退出多数商品交易，缩小投行业务

* 摩根大通寻求实货商品业务的其他替代选择

路透伦敦8月6日 - 摩根大通 和瑞银集团 周二表示，前者已买下后者的大宗商品衍生品店头交易(OTC)业务；摩根大通目前打算停止大宗商品实货交易。

瑞银在声明稿中指出，这起交易不包含贵金属及指数相关交易，但包含在各金融交易所的对冲部位。双方未公布财务细节。

总部位于苏黎世的瑞银集团10月时表示，公司正关闭多数的大宗商品“流动”(flow)交易业务，涉及原材料及金融衍生品部分。这是去年集团瘦身措施的一部分，瑞银去年撤出大部分固定收益业务并裁员1万人。

不过，瑞银集团保留了贵金属及商品指数业务，这是公司加强侧重全球资产管理及财富管理的策略的一部分。

瑞银同时也积极从事大宗商品贸易融资，年初以来已在日内瓦招聘10位银行家来拓展业务。

摩根大通证实了这起收购，但未提供更多评论或细节。