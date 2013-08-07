企业并购：摩根大通将收购瑞银集团旗下店头大宗商品衍生品业务

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
* 交易内容不包含贵金属及指数交易
* 瑞银已退出多数商品交易，缩小投行业务
* 摩根大通寻求实货商品业务的其他替代选择
路透伦敦8月6日 - 摩根大通 和瑞银集团 周二表示，前者已买下后者的大宗商品衍生品店头交易(OTC)业务；摩根大通目前打算停止大宗商品实货交易。
瑞银在声明稿中指出，这起交易不包含贵金属及指数相关交易，但包含在各金融交易所的对冲部位。双方未公布财务细节。
总部位于苏黎世的瑞银集团10月时表示，公司正关闭多数的大宗商品“流动”(flow)交易业务，涉及原材料及金融衍生品部分。这是去年集团瘦身措施的一部分，瑞银去年撤出大部分固定收益业务并裁员1万人。
不过，瑞银集团保留了贵金属及商品指数业务，这是公司加强侧重全球资产管理及财富管理的策略的一部分。
瑞银同时也积极从事大宗商品贸易融资，年初以来已在日内瓦招聘10位银行家来拓展业务。
摩根大通证实了这起收购，但未提供更多评论或细节。
摩根大通上月宣布退出实货商品交易的计划，同时追求“替代战略”，但该公司称，将持续从事衍生品及贵金属等金融商品交易。(完)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA