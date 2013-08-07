台湾货币市场：短率持平低位，市场静待周五央行两年期存单标售

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
* 短率持平低位
* 周五央行两年期存单标售前市场静淡
* 筹码稀少下标难度增
记者 林妙容
路透台北8月7日 - 台湾银行间短率周三持平于当前低位水准，在周五央行标售两年期定存单前，市场观望气氛转浓，暂时跟随此前趋于底部的利率交易，一动不如一静。
市场银行资金调拨人士并指出，由于央行的动作突然，部分外资银行尚未向国外总行申请开出两年期定存单的额度，加上100亿台币的筹码稀少，即使有意参与下标的外商料也不会积极下标，市场心态趋于保守，或影响标售结果。
〞央行是测试市场水温，对外商来说并不急着下大标，在利率往上的时候占两年的额度。〞一位外资银行交易员说。
不过也有市场人士指出，部分外资行仍对两年定存单有高度兴趣，由于筹码稀少，只要有数家外资及本地银行标单下得稍微积极，即可能限制利率顶部，不需要所有的市场参与者都有额度。
台湾央行本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。(2000-2003年央行标售两年期定存单情况一览，请参见 )
本地时间12:00时：
**台币兑美元 早盘收高4.9分报29.946。
**台股 走跌1.07%，报7,952.72点；成交量 报506.65亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日为0.380-0.430%。
**短票利率也持平**
在短票市场方面，初级市场由国营事业台湾电力发行的较长天期短票近期虽有增发，但其总发行余额仍在2,000亿台币上下，没有大幅变动。而提存期初银行询券状况积极，票源仍难以满足银行需求，次级市场利率没有变动。
一大型票券商指出，央行重启两年存单标售，对票券商影响轻微，主要是两年的天期太长，加上在市场上的移转较为困难，对票券商的资金调度并不方便，因而不会积极下标。
今日30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，与上日相同。
台湾央行周三存单到期金额408亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，其余交易日分别为周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负67亿台币，累计超额准备为1,214亿，加计前期1%的超额准备为2,589亿台币。
**RP利率稳于低位**
债券市场附买回(RP)成交利率周三大致未变。寿险资金充裕，申购基金相当踊跃，资金涌入货币市场之下，公债/公司债市场利率大致仍在低位不变。
票券商交易员表示，由于寿险的资金仍充裕，频频申购基金之下，市场上找券需求颇强，这也让RP的利率持续处于低位。
前述交易员表示，但目前RP利率已走到低位，再调低利率，市场抗力不小，因此估计利率低位可能将维持此间一段时期。
只不过，也有外商资金调度人士认为，央行若是日后长期、定期地标售两年期存单，有可能会使得市场的拆款利率自此步步走高，资调时不可忽略这个可能性。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也大致和上日相同。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA