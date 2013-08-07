台湾货币市场：短率持平低位，市场静待周五央行两年期存单标售

* 短率持平低位

* 周五央行两年期存单标售前市场静淡

* 筹码稀少下标难度增

记者 林妙容

路透台北8月7日 - 台湾银行间短率周三持平于当前低位水准，在周五央行标售两年期定存单前，市场观望气氛转浓，暂时跟随此前趋于底部的利率交易，一动不如一静。

市场银行资金调拨人士并指出，由于央行的动作突然，部分外资银行尚未向国外总行申请开出两年期定存单的额度，加上100亿台币的筹码稀少，即使有意参与下标的外商料也不会积极下标，市场心态趋于保守，或影响标售结果。

〞央行是测试市场水温，对外商来说并不急着下大标，在利率往上的时候占两年的额度。〞一位外资银行交易员说。

不过也有市场人士指出，部分外资行仍对两年定存单有高度兴趣，由于筹码稀少，只要有数家外资及本地银行标单下得稍微积极，即可能限制利率顶部，不需要所有的市场参与者都有额度。

台湾央行本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。(2000-2003年央行标售两年期定存单情况一览，请参见 )

本地时间12:00时：

**台币兑美元 早盘收高4.9分报29.946。

**台股 走跌1.07%，报7,952.72点；成交量 报506.65亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日为0.380-0.430%。

**短票利率也持平**

在短票市场方面，初级市场由国营事业台湾电力发行的较长天期短票近期虽有增发，但其总发行余额仍在2,000亿台币上下，没有大幅变动。而提存期初银行询券状况积极，票源仍难以满足银行需求，次级市场利率没有变动。

一大型票券商指出，央行重启两年存单标售，对票券商影响轻微，主要是两年的天期太长，加上在市场上的移转较为困难，对票券商的资金调度并不方便，因而不会积极下标。

今日30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，与上日相同。

台湾央行周三存单到期金额408亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，其余交易日分别为周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负67亿台币，累计超额准备为1,214亿，加计前期1%的超额准备为2,589亿台币。

**RP利率稳于低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周三大致未变。寿险资金充裕，申购基金相当踊跃，资金涌入货币市场之下，公债/公司债市场利率大致仍在低位不变。

票券商交易员表示，由于寿险的资金仍充裕，频频申购基金之下，市场上找券需求颇强，这也让RP的利率持续处于低位。

前述交易员表示，但目前RP利率已走到低位，再调低利率，市场抗力不小，因此估计利率低位可能将维持此间一段时期。

只不过，也有外商资金调度人士认为，央行若是日后长期、定期地标售两年期存单，有可能会使得市场的拆款利率自此步步走高，资调时不可忽略这个可能性。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相同。