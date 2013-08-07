港报社评：捧旭日旗挺经改，安倍饮鸩止渴--经济日报8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
消息指日本政府拟将日军「旭日旗」认定为等同国旗，此应是首相安倍晋三有意藉此讨好右翼，以换取时间推动安倍经济学。惟安倍一再藉右翼言行玩火，势将加深日本国内与国外矛盾，对推动经改恐适得其反。
安倍虽已表明不会参拜靖国神社，但仍大玩右倾花招，固因其右翼色彩本来就极浓，惟他亦是投机政客，右翼既是日本政坛主流，愈右倾愈有利安倍凝聚政治能量。 外界亦揣测，安倍想藉此换取时间，大力落实安倍经济学的第三枝箭。但要落实第三枝箭即经济改革，却屡遇重重阻力。 一是日本自前年核灾后停用核电，改用昂贵的火力发电，令电费不断攀升。安倍虽冀尽快重启核电厂，惟民众对再用核电反弹极大。 二是安倍政府拟在明年4月将销售税由5%提高至8%，以填补财赤。惟日本国民收入增长缓慢，更有5成国民收入低于5年前，反加税声音日响。 三是安倍希望藉加入美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），藉进一步打开门户。惟日本民众对农业与制造业将承受的冲击深感顾虑，加入TPP势难一蹴而就。 安倍向右翼靠拢，惟此实是兵行险着，未见其利先见其弊。安倍为军国主义复辟摇旗呐喊，势激起亚太尤其中韩政府与民众不满，更厌弃日企与日货。且日本政坛虽右倾，惟国民并不认同走极右路綫，故安倍若政治玩得过火，激化内部民意分歧，或有碍他凝聚民众支持。 安倍倘因政治盘算而为军国主义招魂，不但为亚洲局势更添烦乱，对日本经济改革只怕亦多生折腾，安倍机关算尽，恐将作茧自缚。
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路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA