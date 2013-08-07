港报社评：捧旭日旗挺经改，安倍饮鸩止渴--经济日报8月7日

安倍虽已表明不会参拜靖国神社，但仍大玩右倾花招，固因其右翼色彩本来就极浓，惟他亦是投机政客，右翼既是日本政坛主流，愈右倾愈有利安倍凝聚政治能量。 外界亦揣测，安倍想藉此换取时间，大力落实安倍经济学的第三枝箭。但要落实第三枝箭即经济改革，却屡遇重重阻力。 一是日本自前年核灾后停用核电，改用昂贵的火力发电，令电费不断攀升。安倍虽冀尽快重启核电厂，惟民众对再用核电反弹极大。 二是安倍政府拟在明年4月将销售税由5%提高至8%，以填补财赤。惟日本国民收入增长缓慢，更有5成国民收入低于5年前，反加税声音日响。 三是安倍希望藉加入美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），藉进一步打开门户。惟日本民众对农业与制造业将承受的冲击深感顾虑，加入TPP势难一蹴而就。 安倍向右翼靠拢，惟此实是兵行险着，未见其利先见其弊。安倍为军国主义复辟摇旗呐喊，势激起亚太尤其中韩政府与民众不满，更厌弃日企与日货。且日本政坛虽右倾，惟国民并不认同走极右路綫，故安倍若政治玩得过火，激化内部民意分歧，或有碍他凝聚民众支持。 安倍倘因政治盘算而为军国主义招魂，不但为亚洲局势更添烦乱，对日本经济改革只怕亦多生折腾，安倍机关算尽，恐将作茧自缚。