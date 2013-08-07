港报社评：辱警挑衅不能积非成是警权民权须有合理平衡--明报8月7日

刚过去的周日在旺角行人专用区的对峙事件，反映「挞着」长期以来警员的不满和怒火，当局应该研议消除警员在公衆集会执法的深层次矛盾。

现役休班警员和退休警员甘冒大不韪，参加街头集会，实际上是多年来他们认为前线警员在公衆游行集会执勤时，备受侮辱和冲击的怨愤总爆发。

警员面对游行集会群衆，有必要尽量克制容忍，让市民充分行使基本权利，相信连警员不会有异议；不过，近年一些游行集会场合，确有一些取态激进的人，故意挑衅警员，而警员只有哑忍。

这种情况积非成是，警员偶尔在现场执法，反被指摘为打压示威者；辱骂警员合理化甚至「合法化」。

我们认为克制容忍都应该有一个限度。刘达强认为警队高层对游行集会的执法指引并不清楚，前线警员很难做，警队应该有所调整。对峙事件发生已经4日，未见政府和警队高层对事态有片言只语。事实上，事件突显了两个情况：

（1）刘达强警司被指偏离了警队政治中立原则，警队的政治中立原则该如何体待，政府和警队高层起码要有一个说法。

（2）政治生态愈趋激化，警员将经常要处理两阵对圆的群衆游行集会，现在要求警员克制容忍和相关安排，已经导致警员躁动。警队应该修订执法策略，清晰执行警员的行动指引。不单解除前线警员的心结，也得以彰显法治精神。

危机在前头，保安局长黎栋国和警务处长曾伟雄不宜老僧入定，应该现身向市民交代，同时交代当局将采取什么措施：警队有足够能力和正确心态处理内部保安事务，毋须特首要求驻港部队插手。