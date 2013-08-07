港报社评：落实捐地建屋，助安居拓发展--文汇报8月7日

恒基地产主席李兆基表示，已初步与香港房屋协会接触，修改捐地计划细节，愿意先代支约12亿元，作为所捐元朗农地兴建1,058伙住宅单位补地价和建筑费之用，最终每伙售价将以成本价120万元出售，销售对象包括年轻人和其他市民。李兆基用事实和诚意回应了所谓官商勾结的不实之词，有助缓解社会仇商仇富情绪。政府应玉成其事，作为推动新界发展的契机。

李兆基捐出元朗农地，透过各种方法把没有配套的荒置生地，化为可提供逾千单位的有用熟地，其间多番与政府和不同机构接触，解决发展中遇到的困难。现时地产商拥有新界大量农地，个别地产商已表示如果今次捐地建屋方式可行，将会仿效捐地。政府积极协助今次捐地美事，处理发展农地期间涉及的规划障碍，不仅有助推动新界发展，更可发挥新界捐地效应，解决「地从何来」的问题。

外界不时指责政府偏帮地产商，然而，李兆基仍然锲而不舍处理捐地遇到的问题，没有因为困难便放弃计划。李兆基又担心补地价过高会提高单位售价水平，超出年轻人负担能力，因而力争降低补价，全心照顾年轻人的难处。

李兆基为促成捐地建屋计划，不仅多次修订计划，更自掏12亿元垫支补地价和建造房屋，显示李兆基捐地是贡献社会，并非以地产项目来看待。李兆基一力承担巨额成本，出钱出力，实际上已经不是地产行为，而是奉献社会的慈善行为，有人怀疑李兆基捐地另有所图，完全没有道理。