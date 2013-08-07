港报社评：落实捐地建屋，助安居拓发展--文汇报8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
恒基地产主席李兆基表示，已初步与香港房屋协会接触，修改捐地计划细节，愿意先代支约12亿元，作为所捐元朗农地兴建1,058伙住宅单位补地价和建筑费之用，最终每伙售价将以成本价120万元出售，销售对象包括年轻人和其他市民。李兆基用事实和诚意回应了所谓官商勾结的不实之词，有助缓解社会仇商仇富情绪。政府应玉成其事，作为推动新界发展的契机。
李兆基捐出元朗农地，透过各种方法把没有配套的荒置生地，化为可提供逾千单位的有用熟地，其间多番与政府和不同机构接触，解决发展中遇到的困难。现时地产商拥有新界大量农地，个别地产商已表示如果今次捐地建屋方式可行，将会仿效捐地。政府积极协助今次捐地美事，处理发展农地期间涉及的规划障碍，不仅有助推动新界发展，更可发挥新界捐地效应，解决「地从何来」的问题。
外界不时指责政府偏帮地产商，然而，李兆基仍然锲而不舍处理捐地遇到的问题，没有因为困难便放弃计划。李兆基又担心补地价过高会提高单位售价水平，超出年轻人负担能力，因而力争降低补价，全心照顾年轻人的难处。
李兆基为促成捐地建屋计划，不仅多次修订计划，更自掏12亿元垫支补地价和建造房屋，显示李兆基捐地是贡献社会，并非以地产项目来看待。李兆基一力承担巨额成本，出钱出力，实际上已经不是地产行为，而是奉献社会的慈善行为，有人怀疑李兆基捐地另有所图，完全没有道理。
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路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA