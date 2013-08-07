港报财经评论：投资市场跟红顶白--信报8月7日

投资市场跟红顶白 /习广思

美国退市忧虑为金融市场带来震荡，资金稍为歇息后静极思动，虽然市场投资机会不多，但热钱是不会停下来的。资金持续流向美股、日股，然而投资者已开始对欧洲股市产生兴趣。欧洲经济复苏之路漫长，债务隐形炸弹仍在，欧股的主题正是走出黑暗，渐见光明。摩根资产管理表示，欧洲等国的财政政策将较为宽松，有助欧洲经济增长，下半年欧罗区经济或有机会回复正增长。近期多国PMI好转是讯号，欧洲股市随时成为下半年的黑马。美股、日股已炒高，欧洲开始吸引投资者注意。美股近日在高位争持，公司业绩影响市场情绪，投资者对美国下半年复苏步伐抱有怀疑，第二季经济增长1.7%，令人担心复苏减慢，加上就业数据改善缓慢。不过，美国楼市持续好转，银行贷款活动见起色，又令投资者抱有期待。

市场对美国经济倾向乐观，高盛把美国第四季经济增长预测提高至2.5%，相信削减开支及加税的负面效应会在下半年减退。至于下半年的投资分布，跟着资金走的话，美日欧股票此刻正是资金所向。瑞银财富指出，资金流向的背后是市场风向的改变。所谓看风驶舵，风向乃趋势。瑞银指出，过去美国推出量化宽松政策，强迫资金流入新兴市场追逐高息、高回报，但如今新兴市场经济增长减速，改革令投资回报不稳定，加上美国即将退市，即使追求高增长的资金，也未必会像以前一样涌入新兴市场。在缺乏热钱流入的时候，新兴市场停止前行，趋势已经转变，投资者亦应该转舵。投资市场毕竟是跟红顶白的多，资金正在往这些成熟市场走，令投资风险增加，甚至有看法认为美股开始见泡沫，尤其近期罗素2000指数急升，或是炒到细价股的现象。

只不过，市场在没有太多资产可选择的情况下，资金仍然会跟着趋势走，股市创新高从来不是看淡的理由。环球金融市场仍由便宜资金主导，跟着资金走是赚钱之道。在泡沫爆破前，人人都跟红顶白，大鳄、细鳄如是。近日油价高企，对冲基金把资金投入原油期货便是一例，净投机性长仓比例是历史新高。港股踏入中期业绩高峰期，大笨象汇控 绩后股价急跌5%，三宗罪包括新兴市场业务增长减速、第二季利润较市场预期大为逊色、成本控制仍较预期中差。虽然业绩令人跌眼镜，但目前好股难求，安全股票更难求，汇控稳定派息、具高透明度，相信仍不乏投资者捧场。

欧罗入市时机未到 /苏子

欧罗兑美元自上月23日正式升越1.32阻力关口收市后，便主要在1.32-1.33间来回争持，即使曾作出突破，但很快便已确认为假突破。目前欧罗兑美元已在上述区间争持了10个交易天，由于欧罗兑美元在汇市上的成交量一向极为庞大，并且是各主要货币配对之最，故汇价迟迟未能突破上述的争持区，意味目前汇市炒家对是否继续下注打赌稍后美元能否顺利破关而上正举棋不定，当汇价愈迟作出真正的突破，即汇市炒家对市场的戒心便愈重。

目前汇市已陷入暴风雨前夕的阶段，在目前处于风眼里的策略，最好便是按兵不动，因为在窄幅争持的市况里，所赚取的亦只是蝇头小利而已，一旦汇价突然以裂口形式突破，但炒家此时却已持有站错边的仓位，则风险与回报便不成比例。因此，建议若欧罗兑美元在有消息或经济数据配合下才顺利突破上述的争持区收市后，届时才可采取顺势而行的入市策略，现阶段即使入市，亦只宜小注怡情，不宜过分进取，且要严守止蚀，以免因走避不及而招致重大损失。技术上看，目前欧罗兑美元的10天SMA的斜率仍在显着上升中，且已显着在20天、50天及100天等主要平均线以上，故理论上应有利汇价稍后可以顺利向上突破近期的争持区，并创上半年的新高。而这亦意味美元后市逆着目前市场上的看好情绪掉头回落的可能性较高。

短线而言，欧罗兑美元若意外地跌破1.32支持后，可以一举下破50天SMA支持并在之下收市，届时美元才能按照目前市场的看好情绪继续走高。昨天澳洲央行一如市场预期把利率下调四分一厘，澳元兑美元在坏消息出现后，虽然不跌反升，但却乏力企稳在0.9关口以上，故目前仍难言已见底回升。