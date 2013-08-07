港报财经评论：汇丰虽然急挫，大市调整有序--经济日报8月7日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
汇丰虽然急挫，大市调整有序 /林瑞芬 汇丰 业绩为预期下限，终将港股送上回吐浪。汇丰昨跌5%至85.1港元，恒指跌1.34%至21,923。汇丰上半年度纯利上升23%至100亿美元，每股盈利0.54美元；派第二次股息10美仙，去年同期则派9美仙。其中，二季度盈利同比下跌32.9%，摩根大通及摩根士丹利等大行，因应二季度收入逊预期，调低汇丰2013年全年度的盈利预测，市场人士大为失望，该股昨急挫，股价一路强于大市的走势是否因此一朝扭转，相信是散户心中的疑问，认为不宜为短暂之利淡走势而下定论。 其一，2012年底以来形成高位上落区仍未被破坏，除非后市急跌穿80港元，不然80港元至90港元上落势仍为主，中期未言已扭转成为大淡势。其二，汇丰犹如金融界航空母舰，欧、美、亚三大区域的发展有跷跷板的作用。亚洲区业务趋于放缓之时，欧、美经济势头转佳应发展抗衡作用。期内，截至6月底，集团的资产自去年底以来增加2%；平均股东权益回报率为12%，去年同期为10.5%。美银美林于报告提到，不会过分挑剔其季度数据，并未看到集团在基本业务增长、成本控制及维持强劲资产负债表的几方面战略目标受到削弱。其三，汇丰近年的故事已放在成本节约及出售非策略业务。成本上的控制就按进度，2013年上半年实现可持续成本节约8亿美元，自2011年初以来，按年计算已共节省了41亿美元，超越了原定2013年底的目标。另外，核心业务成本持续改善，成本收入降至53%。战略重组进程亦得宜，至今已释放出约800亿美元的风险加权资产，而且有望再释出约150亿美元。据高盛指出，汇控于资本、资金和规模上的优势，均可确保其受惠孳息率曲线深化、加强优先市场网络业务、前进性的派息政策及最终回购股份。 其四，二季度业绩逊于预期，主因拉丁美洲贷款减值拨备及有关减值的摊销增加，墨西哥及巴西的拨备占整体拨备一半。惟高盛相信这只是一次性。其五，从半年业绩表显示，集团继续强劲的资本产生能力，保持季度自然资本产生能力在50点子水平。同时，即使全面采用了《巴塞尔协议III》资本计算方法，增派股息，按《巴III》标准计，普通股本第一级比率也为10.1%，较首季的9.7%为高。此基础底下，相信汇丰有能力按承诺增派股息。
碧桂园可延续双位数增长 /余少文
大市缺乏方向，绩优股相对硬净，碧桂园 上半年业绩好过预期，带动股价逆市上升，全年盈利增长料维持双位数下有望结束去年放缓走势，加上土地储备丰厚，足够未来数年发展来维持稳定收益。A股昨日先跌后升，令国企指数同日跌势显着收窄，全日只跌75点或0.8%，收9,650点，成交额86亿港元，只有27%主板H股逆市上升；而红筹指数跌7点收报4,153点，成交额38亿港元。中国内地股市早段下跌，或是人民银行进行的7天期逆回购金额只有120亿元人民币，对比昨日到期的170亿元人民币逆回购，央行回笼50亿元人民币，轻微收紧流动性下，令股民出现忧虑所致。
尽管国指下跌，认为大市仍然缺乏方向，尤其近期走势在9,500点至9,800点区间上落，10天、20天和50天平均线汇聚，技术指标之一的保历加通道收窄，情况亦在红筹指数身上出现，反映中资股待变。由于待变结果可大升也可大跌，所以才指国指后向不明朗，当然希望国指可以走高，尤其成交额缩减。只是国指走高，除了10,000点心理阻力位外，俗称牛熊分界线的250天平均线和中线阻力位250周平均线，会是突破10,000点后的下一个阻力。不管如何，大市待变下，绩优股表现尚算不俗，业绩胜预期的中国海外 昨日跌得少。而昨日中午披露中期业绩的碧桂园更逆市上升，收报4.61港元，逼近今年也是五年高位4.71港元，反映绩优股始终有吸引力。碧桂园上半年收入增长61%至269亿元人民币，盈利升45%至43亿元人民币，每股盈利0.2378元人民币，不派中期息，目前土地储备达6,267万平方米。
碧桂园跟中海外一样是上半年入帐的卖楼收入佳，碧桂园上半年业绩显示入帐的每平方米平均销售价，同比只微升0.6%至6,673元人民币，但入帐所出售的总建筑面积升60%至386万平方米，支持收入大增。惟市场更关注上半年卖楼情况，上半年合同销售金额升94%至336.5亿元人民币，合同销售建筑面积升78%至507万平方米，以上述数字计算合同每平方米销售价为6,637元人民币，高于过去两年每平方米合同销售金额6,231元人民币水平，也高过去年同期的6,070元人民币，反映集团销售理想，难怪股价受追捧。
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路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA