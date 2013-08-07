港报财经评论：汇丰虽然急挫，大市调整有序--经济日报8月7日

汇丰虽然急挫，大市调整有序 /林瑞芬 汇丰 业绩为预期下限，终将港股送上回吐浪。汇丰昨跌5%至85.1港元，恒指跌1.34%至21,923。汇丰上半年度纯利上升23%至100亿美元，每股盈利0.54美元；派第二次股息10美仙，去年同期则派9美仙。其中，二季度盈利同比下跌32.9%，摩根大通及摩根士丹利等大行，因应二季度收入逊预期，调低汇丰2013年全年度的盈利预测，市场人士大为失望，该股昨急挫，股价一路强于大市的走势是否因此一朝扭转，相信是散户心中的疑问，认为不宜为短暂之利淡走势而下定论。 其一，2012年底以来形成高位上落区仍未被破坏，除非后市急跌穿80港元，不然80港元至90港元上落势仍为主，中期未言已扭转成为大淡势。其二，汇丰犹如金融界航空母舰，欧、美、亚三大区域的发展有跷跷板的作用。亚洲区业务趋于放缓之时，欧、美经济势头转佳应发展抗衡作用。期内，截至6月底，集团的资产自去年底以来增加2%；平均股东权益回报率为12%，去年同期为10.5%。美银美林于报告提到，不会过分挑剔其季度数据，并未看到集团在基本业务增长、成本控制及维持强劲资产负债表的几方面战略目标受到削弱。其三，汇丰近年的故事已放在成本节约及出售非策略业务。成本上的控制就按进度，2013年上半年实现可持续成本节约8亿美元，自2011年初以来，按年计算已共节省了41亿美元，超越了原定2013年底的目标。另外，核心业务成本持续改善，成本收入降至53%。战略重组进程亦得宜，至今已释放出约800亿美元的风险加权资产，而且有望再释出约150亿美元。据高盛指出，汇控于资本、资金和规模上的优势，均可确保其受惠孳息率曲线深化、加强优先市场网络业务、前进性的派息政策及最终回购股份。 其四，二季度业绩逊于预期，主因拉丁美洲贷款减值拨备及有关减值的摊销增加，墨西哥及巴西的拨备占整体拨备一半。惟高盛相信这只是一次性。其五，从半年业绩表显示，集团继续强劲的资本产生能力，保持季度自然资本产生能力在50点子水平。同时，即使全面采用了《巴塞尔协议III》资本计算方法，增派股息，按《巴III》标准计，普通股本第一级比率也为10.1%，较首季的9.7%为高。此基础底下，相信汇丰有能力按承诺增派股息。