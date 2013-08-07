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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 10:23 BJT

韩国热股：三星电子扩大跌幅，等待美国的专利侵权裁定

路透首尔8月7日 - 韩国三星电子 周三盘中扩大跌幅，因其在等待美国周五就三星部分手机和平板电脑是否侵犯苹果 专利而做出裁定。

0207GMT，三星电子下跌逾2%，至122.8万韩元(1,100美元)。该股可能录得连续第三个交易日下跌。(完) (编译 侯向明； 审校 石冠兰)

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