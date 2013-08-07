韩国热股：三星电子扩大跌幅，等待美国的专利侵权裁定

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透首尔8月7日 - 韩国三星电子 周三盘中扩大跌幅，因其在等待美国周五就三星部分手机和平板电脑是否侵犯苹果 专利而做出裁定。
0207GMT，三星电子下跌逾2%，至122.8万韩元(1,100美元)。该股可能录得连续第三个交易日下跌。(完) (编译 侯向明； 审校 石冠兰)
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。