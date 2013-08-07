韩国热股：三星电子扩大跌幅，等待美国的专利侵权裁定

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性

“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。