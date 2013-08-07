版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:19 BJT

日本股市：日经指数盘中下滑2.6%，日圆上涨打击出口股

日本央行购买上市交易基金(ETF)周二支持了日经指数反弹。日本央行周一及周二总计买进416亿日圆的ETF。

“任何动作都有可能引发对冲基金空头回补。如果日本央行下午开始买进ETF，市场可能出现大波动，所以我们得小心谨慎，”三菱UFJ摩根士丹利证券分析师Norihiro Fujito说。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐