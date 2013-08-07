中国金融：银联携工行发行北美首张银联信用卡，加快推动境外发卡

路透上海8月7日 - 中国银行卡组织--中国银联周三宣布，银联国际与中国工商银行 旗下工行（加拿大）发行北美地区首张银联信用卡--工银人民币加币双币信用卡，加快境外发卡及受理网络的拓展。

银联新闻稿称，工银银联双币信用卡是为方便加拿大居民本地使用和跨境支付而推出的一张国际信用卡，持卡人在中国大陆消费以人民币结算，在加拿大及其他国家和地区消费以加币结算，免收货币转换手续费。

新闻稿指出，今年以来，银联国际推动合作机构在境外发行银联卡的力度明显加大，发卡区域也从主要集中在亚太地区扩大到更多市场。目前，银联卡境外发卡量累计超过2,100万张。

今年来中国银联联手合作金融机构在全球主要发达国家中开拓新市场，4月中国银联与美国Bancorp银行 发行美国首张银联卡，持卡人在美国以美元消费，在中国以人民币消费，在其他国家和地区可以当地货币消费，免收货币转换手续费。

5月底银联国际与中国银行 在悉尼发行澳大利亚首张银联借记卡--中行长城环球通人民币、澳币双币卡。7月底，银联国际与日本三井住友卡公司及全日空航空公司 共同推出日本首张银联联名信用卡--全日空银联卡。