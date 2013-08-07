台湾股市：盘中下跌，宸鸿受财测黯淡打压股价跌停

开盘后约一小时，加权股价指数 跌至7,979.62点。金融保险类指数 和电子类指数 双双走低，分别下滑0.8%和0.9%。

F-宸鸿被打至跌停。该公司预期第三季营收将下滑15-20%，到第四季才会改善。 F-宸鸿为苹果公司 和其他智能手机及笔记型电脑业者的供应商。