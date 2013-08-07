台湾股市：盘中下跌，宸鸿受财测黯淡打压股价跌停

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透台北8月7日 - 台湾股市周三盘中下跌0.7%，追随区域其他股市的跌势；触控面板厂商F-宸鸿 本季财测黯淡打击股价，也拖累大盘。
开盘后约一小时，加权股价指数 跌至7,979.62点。金融保险类指数 和电子类指数 双双走低，分别下滑0.8%和0.9%。
F-宸鸿被打至跌停。该公司预期第三季营收将下滑15-20%，到第四季才会改善。 F-宸鸿为苹果公司 和其他智能手机及笔记型电脑业者的供应商。
全球第三大显示器面板制造商群创光电 跌2%。本地媒体报导称，银行团要求群创为奇力光电56亿台币(1.87亿美元)债务负责。群创光电是奇力的大股东。(完)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA