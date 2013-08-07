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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:20 BJT

台湾股市：盘中下跌，宸鸿受财测黯淡打压股价跌停

路透台北8月7日 - 台湾股市周三盘中下跌0.7%，追随区域其他股市的跌势；触控面板厂商F-宸鸿 本季财测黯淡打击股价，也拖累大盘。

开盘后约一小时，加权股价指数 跌至7,979.62点。金融保险类指数 和电子类指数 双双走低，分别下滑0.8%和0.9%。

F-宸鸿被打至跌停。该公司预期第三季营收将下滑15-20%，到第四季才会改善。 F-宸鸿为苹果公司 和其他智能手机及笔记型电脑业者的供应商。

全球第三大显示器面板制造商群创光电 跌2%。本地媒体报导称，银行团要求群创为奇力光电56亿台币(1.87亿美元)债务负责。群创光电是奇力的大股东。(完)

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