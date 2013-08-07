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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:24 BJT

台湾汇市：台币早盘主交投狭幅区间偏弱盘整，因亚股疲弱拖累亚币

路透台北8月7日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投狭幅区间偏弱盘整。交易员指出，目前多空消息夹杂，原先欧元上涨可望带动非美货币走强，不过今早亚股表现欠佳拖累亚币走弱，台币早盘实质交投在29.950-29.960附近窄幅波动。

汇银人士表示，美国芝加哥联储总裁埃文斯宣称不排除下月开始缩减购债的可能性，对美元指数止跌回稳有所助益，早盘美元指数已转趋微升，但台股则受累于QE退场效应再掀波澜，连两日重挫，推估台币今日主交投将随韩元等主要亚币区间偏弱整理。

不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.949-29.963，上日同时段在29.916-29.942，上日收盘价为29.995。

本地时间10:08时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.4分报29.961。

交易员观察市场最新动态：

* 美股连两日收跌拖累主要亚股全线走跌

* 台股 早盘跌幅扩大逾1%，外资盘初方向尚不明朗

* 海外NDF指标一个月天期换汇点变化不大

* 美元指数 盘初转趋微升，QE退场效应有利美元中长线看涨

* 汇市开盘52分钟成交量约1.33亿美元，交投平稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-29.980

最新相关报导链接：

* 中国人民币兑美元中间价 为6.1726元，上日收报6.1217元

* 美国金融：芝加哥联储总裁埃文斯称不会排除下月开始缩减购债的可能性

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* 中国经济：下半年进出口增速料进一步下滑，消费实际增速略放慢--国信中心 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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