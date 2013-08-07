台湾汇市：台币早盘主交投狭幅区间偏弱盘整，因亚股疲弱拖累亚币

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透台北8月7日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投狭幅区间偏弱盘整。交易员指出，目前多空消息夹杂，原先欧元上涨可望带动非美货币走强，不过今早亚股表现欠佳拖累亚币走弱，台币早盘实质交投在29.950-29.960附近窄幅波动。
汇银人士表示，美国芝加哥联储总裁埃文斯宣称不排除下月开始缩减购债的可能性，对美元指数止跌回稳有所助益，早盘美元指数已转趋微升，但台股则受累于QE退场效应再掀波澜，连两日重挫，推估台币今日主交投将随韩元等主要亚币区间偏弱整理。
不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.949-29.963，上日同时段在29.916-29.942，上日收盘价为29.995。
本地时间10:08时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.4分报29.961。
交易员观察市场最新动态：
* 美股连两日收跌拖累主要亚股全线走跌
* 台股 早盘跌幅扩大逾1%，外资盘初方向尚不明朗
* 海外NDF指标一个月天期换汇点变化不大
* 美元指数 盘初转趋微升，QE退场效应有利美元中长线看涨
* 汇市开盘52分钟成交量约1.33亿美元，交投平稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-29.980
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* 中国人民币兑美元中间价 为6.1726元，上日收报6.1217元
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* 中国经济：下半年进出口增速料进一步下滑，消费实际增速略放慢--国信中心 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA