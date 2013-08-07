台湾汇市：台币早盘主交投狭幅区间偏弱盘整，因亚股疲弱拖累亚币

汇银人士表示，美国芝加哥联储总裁埃文斯宣称不排除下月开始缩减购债的可能性，对美元指数止跌回稳有所助益，早盘美元指数已转趋微升，但台股则受累于QE退场效应再掀波澜，连两日重挫，推估台币今日主交投将随韩元等主要亚币区间偏弱整理。